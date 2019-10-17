800萬樓首置可借9成

新一份施政報告對房屋政策墨甚多。 中評社香港10月17日電／林鄭：樓價料續下跌，無須即刻入市。



香港文匯報報道，施政報告昨日公佈放寬按保計劃下的樓價上限，為2009年開始不斷加辣後首次放寬按揭，迅即成為社會熱話。首置客9成按揭的樓價上限，由400萬元倍增至800萬元；8成按揭樓價上限則由600萬元提高至1，000萬元，並適用於樓換樓人士。坊間普遍預計，今次大幅調高上車盤可借金額，將刺激樓價上升，中小型住宅將首先向上。政府消息人士強調，措施並非“救市措施”。特首林鄭月娥亦指，大家都預計樓價會向下，無須即刻入市。



政府昨公佈，即時起放寬按揭保險計劃的樓價上限，可承造最高9成按揭貸款由樓價上限400萬元增至800萬元，適用於首置人士；承造最高8成按揭貸款由樓價上限600萬元增至1，000萬元，適用於首置人士及自用樓換樓按揭。供款比率（DSR）上限劃一至50%。但只限於已落成住宅物業，樓花則不適用。



新計劃不適用轉按套現



值得留意的是，欲以高於修訂前的物業價格上限（即8成按揭保險下的600萬元及9成按揭保險下的400萬元）敘造按揭貸款，須繳交額外15%的保險費用，保費可隨每月按揭還款攤分。新計劃下，買家雖然仍要做壓力測試，但若未能通過壓測，但DSR不多於50%，仍有機會申請按揭。新計劃不適用於轉按套現。



寬按消息一出，二手樓市場群起封盤反價（另見稿），林鄭月娥在昨午於記者會亦被問及會否擔心刺激樓價。她回應指，放寬首置按揭是想支援首次自用購買物業人士，置業人士無須即刻入市，尤其是經過今次社會紛爭，大家都預計樓價會向下。經絡按揭轉介高級副總裁曹德明指，近年樓價升幅以倍數計，400萬元以下的單位近乎絕跡，相信政府是因應市場需求而作出調整。然而，今次劃一將DSR上限推高至50%，預計措施只屬有能力的首置人士享受。



供款要求負擔大幅增加



他舉例，一個800萬元樓價單位，現時首期只需80萬元，雖較以往減少240萬元或75%。不過，每月供款則由19，279元增至28，919元，升幅達50%，月入要求需達到57，838元。同樣，一個1，000萬元的單位，首期亦由以往500萬元大減至200萬元，幅度達60%。不過，每月供款同時增加60%，月入需達64，264元。不過，值得留意的是，在新措施下，400萬元樓的DSR由45%提高至50%，令月入要求反而減少。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，新措施有助解決首期不足問題，而近年市場購買力側重於有高成數按揭提供的一手新盤，新措施亦可令市場回復正常，避免長期一二手兩極化局面。又相信，新措施不會令信貸風險明顯提高，因銀行無需承擔敘造高成數按揭涉及之額外信貸風險。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，今次放寬幅度遠超預期，預期對二手樓利好作用最大，也可令到換樓市場轉活。不過，以往因首期低而受上車客歡迎的納米單位變為次選，售價將受壓。