受惠樓市新措施　地產股炒起

中評社香港10月17日電／新施政報告昨提出多項增加樓市需求及供應措施，包括放寬首置按揭保險的上限。消息即時刺激地產股抽升，帶動恒指升160點，收報26，664點，成交回升至825億元。大摩認為，放寬按保的樓價上限，有助支持私樓需求，有利樓市提早於明年初見底。新世界（0017）就升逾4%，成表現最好藍籌。政府又將加快發展3條新鐵路，也令港鐵（0066）再炒高近3%。



香港文匯報報道，交銀國際聯席董事（地產研究）謝騏聰表示，總體上今份施政報告中，有關房地產的措施看法正面，認為政府從3個角度廣泛應對土地和房屋供應問題。最重大的舉措，他認為是通過收回的土地，來增加中短期土地供應，以及放寬按揭保險計劃。他指出，施政報告提出的措施，有助難以負擔高額首期的中等收入家庭“上車”，並藉收回私有土地來建造公屋，以回應社會的訴求，此外，措施亦有助本港增加短期和長期的土地供應。



本港樓價跌勢將可扭轉



不過，該行認為，政府收回的400公頃土地，只能緩解部分土地供應的短缺，仍需要加大力度開發新界的土地資源。同時，該行預計，首期的要求被降低，將釋放近期因社會動盪而被壓抑的房屋需求，可望穩定住房市場，尤其是對價格在400萬至800萬元的單位，現在只需支付10%的首期。另方面，由於首期的降低，市場對“納米房”的需求，將轉向正常面積的單位。



謝騏聰認為，施政報告提出的措施可扭轉本港樓價跌勢，而擁強大銷售儲備的發展商，例如新世界和新地（0016），以及擁有大量農地的發展商如恒地（0012），股價均可看高一線。



減息環境對發展商有利



大摩相信放寬按保樓價上限對私樓需求及樓價有支持，對香港地產股影響正面，特別是在減息環境下對發展商有利。惟該行認為對短期私樓供應影響有限，因為工程時間一般需要3－4年。



新地昨升3%，恒地升2.8%，長實（1113）升2.6%，信置（0083）亦升2%。政府將加快發展3條新鐵路，也令港鐵再炒高近3%，連太古地產（1972）也升4.7%。