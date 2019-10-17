持續對立　韓日關係＂死結＂能解開嗎？

中評社北京10月17日電／據韓聯社報道，10月22日至24日，韓國總理李洛淵將對日本進行訪問，並以韓國政府代表的身份出席德仁天皇即位儀式。此行將是自日本出口限制以來韓方對日方的最高級別訪問。韓國總理此次訪日能否改善雙方僵化已久的關係，引發外界關注。



能否單獨會談成焦點



目前，韓日之間的最高層會晤幾乎處於停滯狀態。在缺乏領導人溝通的情況下，化解兩國矛盾很難得到突破性進展。9月下旬的聯合國大會期間，日本首相安倍晉三也沒有與李洛淵單獨會面，因此兩人此次能否單獨會談仍是未知。



日本放送協會早前報道，安倍晉三正在考慮出席儀式時與李洛淵進行簡短會晤。但截至目前，韓國國務總理室尚未表明雙方屆時是否會舉行單獨對話。如若舉行會晤，這將成為自去年10月戰時勞工問題而導致緊張局勢升級以來韓日的最高級別會晤。



韓方的安排釋放了改善韓日關係的積極信號。據韓聯社報道，雖然兩國關係仍處僵局，但是韓國政府始終認為通過對話解決問題最為重要。此舉是首爾打算修補與東京關係的跡象。“日本網”消息稱，李洛淵被認為是文在寅政府中為數不多的“親日”官員之一，且曾在一個旨在促進韓日友好的議員協會中擔任要職。



歷史問題持續激烈對立



自去年以來，韓日關係持續緊張。2018年10月，韓國大法院針對日本戰時強征勞工問題做出判決，不承認日本拒賠韓國勞工判決效力，駁回日企關於強征勞工案已過訴訟時效主張，要求日本企業賠償韓國勞工。自此，韓日關係因歷史和貿易政策方面的爭端而急劇惡化。作為對判決結果的回應，今年7月，日本對3種出口韓國的半導體產業原材料強化管制，並將韓方從“白色國家”清單中删除。緊接著，韓國今年8月宣布，廢除韓日《軍事情報保護協定》。雙方矛盾的升級也引發國際社會的擔憂。



兩國關係正處於1965年兩國關係正常化以來的最低點。韓聯社消息稱，若雙方舉行會談，強征勞工賠償、日本限貿措施和韓日軍情協定終止等問題恐將成為最大關注焦點。



中國社會科學院日本研究所研究員呂耀東在接受本報採訪時表示：“韓日關係目前的狀況是歷史問題所引起的兩國經貿摩擦和政治中斷，這裡的政治中斷主要指兩國首腦會晤的中斷。即使在第三方場合，雙方也很難單獨見面。在此形勢下，韓國方面派總理出席儀式比較合理，同時也承襲1990年的前例。韓日歷史問題不僅涉及勞工問題，而且涉及‘慰安婦’問題。這已經影響到了兩國政治、經濟以及軍事安全合作層面。”



未來破鏡依舊難重圓



10月22日，日本將舉行新天皇即位儀式。雖然此次儀式為韓日領導人的會面提供了良好氛圍，但兩國關係的改善依舊道阻且長。



“核心問題還是歷史問題。歷史問題解決不了，兩國關係難以改善也很難形成共識。如果雙方互不相讓，這種對抗將會持續並且還可能進一步惡化。”呂耀東分析，“韓國方面關注日方的制裁問題，希望日方能正確認識歷史問題，而不是用經貿手段進行報復。”



而據日本共同社報道，日方的立場是“韓方若不在原被征勞工問題上努力，就無法進行首腦對話”。“依據目前的形勢，未來韓日雙方很難恢復之前的熱絡，能保持一般正常的關係已經算比較好的前景了。”呂耀東說。



來源：新華網