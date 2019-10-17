施政報告利好　恒指升160點地產股急彈

昨日本地地產股帶領恒指升160點。 中評社香港10月17日電／特首施政報告有利好樓市政策，港股昨日升幅最大五隻藍籌股均為本地地產相關股份，恒生指數收市報26664點，升160點或0.61%，全日波幅266點。國企指數收報10532點，升32點或0.3%。主板全日成交823億元。



香港商報報道，恒指昨日高開後曾經倒跌，隨後施政報告將九成按揭保險樓價上限放寬至800萬元等措施，刺激地產股急彈，帶動投資氣氛，港股在地產股帶動下反覆上升。另一方面，港股昨似乎未受美國眾議院通過《香港人權與民主法案》消息影響。



摩根士丹利發表的研究報告指，行政長官宣布施政報告，放寬按保樓價上限對私樓需求及樓價有支持，對香港地產股影響亦正面，特別是在減息環境下對發展商有利。新世界發展（017）飆逾4%，見逾兩個月新高；新鴻基地產（016）升近3%；恒基地產（012）升2.8%；長實（1113）升2.6%；信和置業（083）升2%。代理股美聯（1200）更抽升一成四。此外，政府將加快推動三項鐵路項目，港鐵（066）升2%。



大摩：放寬按保支持樓價



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪預料，恒指短期維持區間上落，於20天線26200點至100天線27000點之間徘徊，直至有新消息出現才有方向。他又指，雖然市場關注施政報告有關地產政策，但同時亦憂慮中美公布首階段貿易協議文本前會否有變數，加上美國國會通過《香港人權與民主法案》，均會影響市場投資情緒，預期市場偏向觀望為主。



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，恒指短期內在26700點位置仍有較大阻力，但預期外圍“放水”或環球資金流較寬鬆，帶動整體投資氣氛，港股仍有機會試兩萬七作目標。



重磅股昨日個別發展，憧憬英國和歐盟“脫歐”分歧收窄，友邦保險（1299）升1.8%撐市；騰訊（700）升0.6%；滙豐控股（005）升0.2%；工行（1398）、中行（3988）、建行（939）三大內銀股升0.2%至0.9%。中國平安（2318）跌0.1%；中國移動（941）跌1%。聯通（762）則連跌第三日，再跌1%。神華回吐2%，是表現最差藍籌股。另據報內地部分地區放寬樓市限購，恒大（3333）升4%，潤地（1109）升2%，創收市新高。



另外，昨日港股通（滬）錄近9億元人民幣淨流入，全日餘額411.04億元人民幣；港股通（深）錄逾8億元淨流入，餘額411.95億元人民幣。