全球最富城市　北京上海名列第五第六

圖為官網。（圖片來源：官網截圖） 中評社香港10月17日電／據媒體引述歐洲時報英國版微信公眾號16日報道，最近，全球市場研究機構新世界財富（New World Wealth）發布了最新報告：2019全球最富城市排行榜，來自中國的北京、上海、香港以及深圳全部進入了本次榜單的全球前20。



據悉，此次新世界財富用的評選標準並不是傳統的GDP，而是看城市的財富總額，是居住在該城市的所有個人所擁有的私人財富的總合，其中包括現金、財產、股票和商業利益。



紐約排名第一



在這次的榜單中拿到全球第一，最富的城市就是紐約了。紐約以3萬億美元穩居第一名，而第二名才2.5萬億。報告顯示紐約擁有65位億萬富翁和38萬多位百萬富翁，是全世界富翁最多的城市。



報告中還指出，全球最大的股票交易市場納斯達克也在紐約，這為紐約的城市價值貢獻了不少。



亞軍則是日本的東京，全球第二有錢的城市東京財富值高達2.5萬億美元。報告指出，東京人也很愛炒股了，東京擁有全世界第三大股票交易市場JPX。



季軍的獲得者是舊金山和倫敦。它們以2.4萬億美元並列全球第三。本次舊金山的統計區域包括了舊金山灣區，大家熟悉的矽穀就位於舊金山灣區南面。矽穀給整個舊金山提升了不少城市價值，作為全球的科技中心，包括斯坦福大學和加州大學伯克利分校都位於這裡。



谷歌、Facebook、惠普、英特爾、蘋果等全球的頂級科技公司都位於矽穀，如果說紐約和東京是以金融取勝，那舊金山灣區則是以科技制勝。



北京居第五



中國首都北京此次拿下了全球第五，高達2.1萬億美元（約14.8萬億人民幣）。由於第三名是舊金山和倫敦並列，所以北京屈居第五，其實按城市價值來算應該是第四名了。



北京城市的綜合實力很強，在教育資源上位列全國前列，清華北大、人大、交大、科大等高校都在北京。而總部在北京的世界500強企業在2018年就多達53家，這其中不乏國家電網、中石油這樣的大型國企，也有京東集團這樣的名企。



緊隨其後的就是上海，全球第六有錢的上海財富總值達到了1.9萬億美元。上海是中國的金融中心，報告中也指出上海證交所也是全球第四大的證交所。許多外資企業的總部都設在上海，從金融諮詢到藝術文化領域都有，上海是中國當之無愧的“魔都”了。



第七名則是“天使之城”洛杉磯，城市總值達到1.4萬億美元。



第八名則是中國香港，城市總財富值達到1.2萬億美元。新世界財富指出港交所是全球第五大證劵交易所。

