央企支持澳門中葡平台建設高峰會在澳門舉行

中評社北京10月17日電／2019央企支持澳門中葡平台建設高峰會16日在澳門舉行。400多名來自中央部委、中央企業、澳門企業和商協會、葡語國家企業代表，圍繞“邁進合作新時代，共拓發展新機遇”的主題進行交流和商務對接。



本次峰會由澳門特區政府、國務院國有資產監督管理委員會主辦。全國政協副主席何厚鏵、澳門特區行政長官崔世安、國務院國有資產監督管理委員會主任郝鵬、澳門中聯辦主任傅自應等出席。



崔世安在致辭時表示，過去十年來，特區政府重點將中葡平台建設與國家重大戰略有機對接，通過加強頂層設計、善用各方資源、落實具體舉措，致力於推動中葡平台建設取得新進展。澳門正充分發揮“中國—葡語國家經貿合作論壇”多邊經貿合作機制的作用，積極落實歷屆經貿合作行動綱領，更好利用設於澳門的論壇常設秘書處和培訓中心，持續促進中國內地、澳門與葡語國家經貿合作交流。



郝鵬表示，自2017年首屆高峰會後，中央企業以澳門為支點，全面深化與葡語國家在能源資源、投資、基礎設施建設等領域的廣泛合作，新增合作項目51個。中央企業將充分發揮澳門的中葡平台優勢、創新優勢、特色產業優勢和中央企業的自身優勢，促進澳門長期繁榮穩定。



傅自應表示，中葡平台是發揮澳門獨特優勢，深化國際經貿合作的重要橋梁，是內地、澳門和葡語國家共建“一帶一路”的重要平台，是澳門融入國家發展大局、促進經濟適度多元發展的重要抓手。他希望中央企業充分發揮自身優勢，投入更多資源；澳門企業與中央企業緊密合作，勇於借船出海；葡語國家營造良好營商環境，為深化國際經貿合作創造更好條件。



開幕式上，與會代表分別圍繞“央企＋澳門攜手合作，高質量參與葡語國家和‘一帶一路’基礎設施建設”“善用澳門特色金融服務，助力央企拓展葡語國家市場”以及“有機結合澳門特點與央企優勢，打造粵港澳大灣區科創引擎”三個議題進行討論。



另外，來自內地、澳門及葡語國家的部門和機構還簽署了11份涉及基建、科研及人才培養等領域的合作項目。



來源：新華網