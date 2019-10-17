大公報：迎難而上將施政藍圖落到實處

中評社香港10月18日電／大公報17日發表社評說，特首林鄭月娥昨日發表任內第三份施政報告，因泛暴亂派政客粗暴阻撓，被迫改以視像方式發表。這是回歸以來的第一次，也是香港開埠以來的第一次，凸顯當下政治環境之惡劣乃前所未見，落實施政報告的難度也是空前。事實證明，止暴制亂、恢復秩序不僅是香港的當務之急，更是讓社會重新聚焦經濟與民生議題的前提。



社評說，今次施政報告在極其困難的情況下發表，以“珍惜香港，共建家園”為主題，天藍色為主調，體現民心思定、希望香港盡快走出暴力籠罩的良好願望，以及政府面對現實、迎難而上的勇氣。報告內容聚焦房屋、扶貧、教育等領域，這些都是香港的老大難問題，民意反應也最強烈。管治班子從善如流的謙卑之心，急民所急、想民所想的拳拳之意，昭昭可見。



對於社會最關心的拓土建屋問題，報告重點落墨。特區政府將引用《收回土地條例》及相關適用條例，收回私人土地改劃為房屋用途，並呼籲發展商主動回饋社會。相比過去政府在拓土方面被批評過分保守被動，有法也不敢用，今次可謂勇敢地跨出了第一步，可加快土地供應，值得肯定。在建屋方面，報告提出在未來十年增加公屋供應，力爭回歸三年上樓的政策目標，同時大量提供中轉屋，為那些符合上樓條件但暫時未能上樓的無殼蝸牛及時減輕租金壓力。



鑒於年輕人上車難的困境，施政報告作出積極回應，一是為首置族提供九成按揭，二是將有關樓價限額由四百萬元增加一倍至八百萬元。有關舉措大大降低上車門檻，同時釋放購買力，對活躍近期備受政治因素打擊的樓市有一定的提振效果，可謂一舉兩得。



特區政府沒有忘記基層、長者等弱勢階層的需要，扶貧紓困也有大手筆，包括增加交通津貼、每年二千五百元學生津貼恒常化、提高讬兒服務名額及在職貧窮家庭的津貼等，這些措施堪稱及時雨。事實上，有作為的政府不僅要錦上添花，更要雪中送炭，動用公帑幫窮扶困，讓社會各階層分享經濟增長的成果，可以縮窄貧富差距，提升社會和諧，減少社會矛盾。



綜觀整份施政報告，樸素平實，不乏亮點，儘管眾口難調，無法令到所有人滿意，但足以讓市民看到政府解決問題的誠意。而政府從發展經濟、改善民生入手，正是解決深層次問題的根本之道，大方向完全正確。同時也要看到，不少問題年深日久，積重難返，特區政府沒有魔術棒，不可能一時三刻就可以解決。尤其是房屋問題，從拓土、改劃用途、建造到完工，沒有三年五年都無法成事。市民希望盡快上樓的心情完全可以理解，要求政府簡化手續、加快效率也十分之合理，但也要給政府一定的時間。



社評說，施政報告能否盡快落實，不光取決於政府本身的決心與魄力，也取決於整個社會是否同心同德，團結一致向前看。有一點可以肯定，反對派為反對而反對，為拉布而拉布，為破壞而破壞，他們決不願意看到特區政府有效施政、市民安居樂業，因為只有搞亂檔，處處阻撓，讓港府什麼都做不成，才能挑撥民怨，煽風點火，再乘亂取事。尤其在當下，反對派藉反修例爭議策動顔色革命，釀成幾十年來最大的政治與社會危機。為延續亂港之火，他們需要新的政治燃料，不惜造謠甚至殺人，香港想平靜下來談何容易。



這場黑色暴亂的目標，決不止於所謂五大訴求。將香港當成一張牌，配合美國反華戰略，阻撓中國發展，這才是真正目標。美國眾議院昨日通過所謂《香港人權與民主法案》，圖窮匕見，除了向特區政府及中央施壓，企圖將香港問題國際化，將干預香港內政常態化，也是對黑衣暴徒的赤裸裸支持。反對派政客狐假虎威，打了雞血似的興奮，今後搞破壞更加起勁，賣國賣港更加肆無忌憚。昨日阻撓林鄭發表施政報告，其實是一早寫好的劇本。“叛國亂港四人幫”之首的黎智英日前又召集一幫政棍聚會，鬼鬼祟祟，到底策劃了什麼陰謀，很快就見分曉。



才不過四個多月，香港就由世人稱羨的安全城市、法治之區，淪為人人望而卻步的黑色暴亂之城，令人痛心，令人憤怒，而反對派政客也完成了從“泛民主派”到“泛暴亂派”的蛻變。他們是黑色暴亂的始作俑者、煽動者及親身參與者，一日未被繩之於法，香港就一日不得安寧，施政就一日無法順利。一言以蔽之，沒有止暴制亂、恢復秩序，一切皆無從談起。



社評說，失去了，才覺珍貴。沒完沒了的黑色暴力，重創經濟，撕裂社會，踐踏法治，同時也讓全社會更認清反中亂港勢力“不搞死香港不罷休”的邪惡用心，加速與暴力切割是大勢所趨。我們相信，有中央堅定支持，有十四億同胞作後盾，有“緊急法”這柄斬妖伏魔的尚方寶劍，香港一定能闖過黑暗，迎來雨過天青！