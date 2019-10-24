中評鏡頭：絕世美景國王湖不可錯過！

國王湖（中評社 林艶攝） 中評社香港10月24日電（記者 林艷）如果從奧地利到德國旅遊，很多人都會選擇在德國和奧地利邊境的國王湖小鎮停留一兩天。因為這個位於崇山峻嶺中的小鎮是德國阿爾卑斯山區最優美的地區，而且還藏著德國最深和最美的湖泊。在深秋時節來到國王湖，宛如來到人間仙境。



國王湖是最後一個冰河時期由冰川形成的，是一個狹長的湖泊，被阿爾斯山脈所環抱。據傳，因為巴伐利亞國王路德維希二世太喜歡這個湖泊了，所以向奧地利購買了這個湖泊，從此這個地方也成為了德國的領土。國王湖因其清澈的湖水聞名，很多遊客都為此慕名而來。小鎮上的民宿更是火爆，一般要提前三兩個月才有機會訂到房間。早上九點多，國王湖的游船售票處已經大排長龍。購買好船票以後，可以搭乘游船欣賞國王湖的美景。



國王湖的水位深淺不一，但都有別樣的風景。淺處湖水的清澈足以見到底部的一塊塊小石頭，秋天的落葉飄落在湖面上，小鴨子成群地在湖面嬉戲。游到湖中心，可以看到湖水漸漸變成深藍，遠處的雪山、近處漫山黃綠的樹林、藍天白雲與船只穿行留下的波紋形成一副渾然天成的自然畫卷，美不勝收！據了解，國王湖最深的水位達到190米。令人印象深刻的，當船開到回音谷時，船上的水手突然拿起小號吹起了樂曲，只見樂聲在回音穀中回蕩。船上的遊客們都為這一精彩的景象所稱讚，同時也會給辛苦表演的水手一些小費。



期間，大家可以在不同的站點下船，到山間小路漫步，欣賞歐洲的秋色。在路上，時長遇到一些歐洲的夫婦坐在小山上的木頭長椅上靜靜地感受這片自然風光之美，用鏡頭記錄下這一刻亦是一種美好的畫面。到了中午時分，很多的游人會來到國王湖的一個地標性建築紅葱頭教堂（因造型像紅葱頭而聞名）附近的餐廳品嘗當地新鮮的湖水魚。在湖邊，來上一條烤魚和一杯德國啤酒，一邊沐浴著陽光，一邊欣賞著這綠油油的草原、清澈的湖面、白亮的雪山和滿樹的黃金葉，也是非常愜意了。