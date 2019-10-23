中評鏡頭：德國最著名新天鵝堡宛如童話世界

新天鵝堡建於1869年，是迪士尼城堡的原型，有人也稱之為灰姑娘城堡。（中評社 林艶攝） 中評社香港10月23日電（記者 林艷）德國是世界上最多城堡的國家，至今仍有14000個。在眾多城堡中，最著名的莫過於位於慕尼黑以南菲森的阿爾卑斯山麓的新天鵝堡。它建於1869年，是迪士尼城堡的原型，有人也稱之為灰姑娘城堡。來到新天鵝堡，仿佛置身於童話世界。



在高高的山上聳立著一座白色的城堡，四面環山。因為此時正值歐洲的秋天，漫山黃綠相間的樹葉讓這座潔白的城堡增添了些許夢幻的色彩。遠處湖泊裡的深藍色湖水環繞著城堡靜靜地流淌。城堡將天然景觀合而為一，不論是站在空中玻璃棧道上欣賞城堡，還是從城堡裡欣賞四周的風景，沒有人不感嘆著宛如人間仙境的景致。



走進城堡，工作人員給每個參觀者發放了一個導覽器並帶領著參觀者們聆聽這座城堡背後的故事。城堡至今仍然保持著一點神秘色彩，內部不允許大家拍攝。如同其他的皇家城堡一樣，新天鵝堡被裝飾得富麗堂皇，考究氣派的墻上掛滿了精美的繪畫作品，整個城堡洋溢著中世紀的氣息。其中，最為輝煌的是帝王大廳，巨大的天花板上，藍色蒼穹點綴著燦爛的星辰，象徵浩瀚無邊的天宇；而地板上是各色馬賽克鋪就的植物和動物，象徵博大無比的大地；墻上的壁畫描繪了歌劇《唐豪瑟》中的場景；高聳的大廳中懸掛著金燦燦巨大的皇冠，上有96根蠟燭，象徵著至高無上的皇權。



這座童話城堡是巴伐利亞國王路德維希二世親自參與設計的，一共花費了17年才建造完成。路德維希二世是藝術的愛好者，一生深受瓦格納歌劇的影響。他構想了傳說中白雪公主居住的地方，邀請劇院畫家和舞台布置者繪制建築草圖，並以瓦格納創作的音樂劇《天鵝騎士》為靈感，開始修建了新天鵝堡。他夢想著將新天鵝堡打造成童話的世界，城堡裡的壁畫、門的把手、浴盆到雕塑都能看到天鵝美麗的身影。因為，對路德維希二世而言，天鵝是象徵著純潔的。



雖然這位國王充滿了藝術氣質，卻無治世之才。他因為年輕的表姐茜茜公主成為奧地利王後而一生未娶，獨自沉醉於舞台劇的幻想中。新天鵝堡相當於是路德維希二世勾勒出的自己的夢的世界，希望勇敢騎士和美麗公主的動人故事能夠在那裡上演。城堡對面那座淺黃色的城堡就是他童年生活的夏宮。當然，他也曾因為修建新天鵝堡耗資巨大，而遭到舉國上下的一致反對。據歷史資料記載，在城堡落成的前夕，他最後一次視察城堡的工程進度，卻在返回慕尼黑的途中消失了。第二天清晨在湖中發現了其屍體，而恰恰在此五天前，巴伐利亞國家醫藥委員會剛剛宣布路德維希二世患有精神病。關於路德維希二世的死因，一直到現在都還是個解不開的謎。<nextpage