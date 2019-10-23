中評鏡頭：深受希特勒喜歡的貝希特斯加登

貝希特斯加登，寧靜秀美。（中評社 林艶攝） 中評社香港10月23日電（記者 林艶）景色秀麗的國王湖、恢弘大氣的鷹巢、如夢如幻的魔法森林，上千棟精致的別墅和小木屋坐落在河邊和山坡上，草地上成群的奶牛在悠閑地吃草，貝希特斯加登的每一處美景都令人難以忘懷。



貝希特斯加登位於德國巴伐利亞州東南部的阿爾卑斯山腳下，因為希特勒的“鷹巢”和德國最乾淨的湖泊“國王湖”而聞名。下午3點多，從奧地利的薩爾茨堡乘坐公共交通來到了貝希特斯加登。從車上下來的瞬間，仿佛來到了世外桃源。日耳曼風格的別墅小木屋一座座千姿萬態地鑲嵌在滿目金黃的山坡上，橋下清澈的河水靜靜地流淌，遠處的阿爾卑斯山頂露出皚皚白雪，不知不覺被眼前的美景所陶醉。



據了解，當年，為寫作《我的奮鬥》第二卷，希特勒曾來到這裡，並深深地愛上這個地方。為了慶賀希特勒50歲的生日，納粹黨秘書長馬丁·鮑曼下令在上薩爾茨堡上中海拔1881米的Kehlstein山頂建造一座別墅，作為納粹黨送給希特勒的賀禮，它後來成為了聞名遐邇的“鷹巢”。從“鷹巢”可以一覽貝希特斯加登的阿爾卑斯山，最初設計為希特勒接待正式客人所用。



當然，如果能夠在貝希特斯加登的民宿住上一晚，會能更加感受到這座小城的寧靜秀美。尤其是當清晨的第一縷陽光來臨時，推開窗戶看到這仙境般的畫卷，心中還是會為之所震撼的。早餐時，偶遇一些外國游人和香港同胞坐在窗邊，一邊喝著咖啡、面包，一邊欣賞著窗外的美麗景色，放慢節奏享受這裡的每一分每秒。

