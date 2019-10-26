中評鏡頭：走進碗狀寶馬博物館看未來概念車

未來的概念車，設計師們大膽想象將車變成房間。（中評社 林艶攝） 中評社北京10月26日電（記者 林艷）德國是一個以汽車和精密機床為代表的高端製造業國家，其中，很多我們熟悉的汽車品牌如保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、大眾等都出自德國。來到慕尼黑，當然不能不到寶馬博物館體驗感受一下德國的高科技發展。



寶馬博物館位於寶馬全球總部慕尼黑寶馬品牌體驗中心，建於20世紀70年代初。它的造型非常獨特，是一個銀色的碗裝建築，一共有3層，總面積是5000平方米。從奧林匹克公園地鐵站出來，不遠處便能看到這個獨具一格的建築，和它緊挨著的便是寶馬“四汽缸”總部。



在這個博物館裡，全方位地揭秘了寶馬90多年的發展歷史。進館以後，掃過門票上的二維碼，便可以開始寶馬之旅。館裡一共分為七個主題展區，每一個主題展區都是一個單獨的展廳。前來參觀的人們可以了解寶馬這個品牌的歷史，同時也可以了解有關寶馬的創新技術和獨特設計。雖然沒有現場的講解員，但人們在參觀的過程中可以隨意地下載博物館的APP，聆聽上面的詳細解說。



中評社記者注意到，寶馬博物館裡不僅展示有各式各樣的汽車，還有摩托車。眾所周知，寶馬的起步是一台Type IV型發動機，緊接著產生了第一款摩托車，後來才產生了汽車。最令人震撼的還是來到三層的技術展館，從充電式節能電動環保車到未來的概念車，每一款都令人不禁感嘆其設計與技術的創新。其中有一款令人頗為印象深刻，四人座的位置寬敞明亮，車子的後座還設計有書架可以放置書本，手機視頻可以投影讓全車的家人共享，設計師們希望這個車子不論開到哪都可以瞬間變成一個可以休閑和休息的房間。當然，這還只是停留於設計師的大膽想象中，所以還沒有具體的型號。也許在不久的將來，可以看到這款車投產入市。