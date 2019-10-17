我國頒布2019年版養老護理員國家職業技能標準

中評社北京10月17日電／記者16日從人力資源和社會保障部獲悉，近日，人力資源和社會保障部、民政部聯合頒布《養老護理員國家職業技能標準（2019年版）》，圍繞增加職業技能要求、放寬入職條件、拓寬職業空間、縮短晉級時間等方面做了重大修改。



人力資源和社會保障部職業能力建設司負責人介紹，《養老護理員國家職業技能標準》於2002年頒布實施，2011年進行了首次修訂。相較於2011年版標準，2019年版養老護理員國家職業技能標準增加了對養老護理員的技能要求。



2019年版標準規定，順應居家和社區養老需要，在各職業等級中新增養老護理員在居家、社區養老服務中應具備的技能要求；強化消防知識在養老安全中的重要作用，在“基礎知識”中新增“消防安全”內容；關注失智老年人照護需求，將“失智照護”分層次納入各職業等級的工作內容和技能要求；根據地方積極探索“養老顧問”服務等實踐，新增“能力評估”和“質量管理”等兩項職業技能。



該負責人說，2012年以來，我國養老服務事業進入了新時代，養老服務不斷湧現新的需求，養老護理工作呈現出新的發展趨勢，特別是2.49億老年人和4000萬失能半失能老年人及其家庭照護需求日漸龐大，而現有養老護理從業人員僅30萬，遠不能滿足養老服務需求。



為吸納更多人從事養老護理工作，緩解人才短缺困境，2019年版標準放寬了養老護理員入職條件，將從業人員的“普通受教育程度”由“初中畢業”調整為“無學歷要求”；將五級／初級工申報條件由“在本職業連續見習工作2年以上”調整為“累計從事本職業或相關職業工作1年（含）以上”；明確未取得小學畢業證書的考生，理論知識考試可採用口試的方式，主要考核從業人員從事本職業應掌握的基本要求和相關知識要求。



為打通養老護理員職業晉升通道，加快培養高技能人才，2019年版標準將養老護理員的職業技能等級由四個增至五個，新增“一級／高級技師”等級，明確了康復服務、照護評估、質量管理、培訓指導等職業技能；對申報條件進行了較大調整，增加了技工學校、高級技工學校、技師學院、大專及以上畢業生的申報條件，規定中職中專畢業生可直接申報四級／中級工。



此外，還縮短了職業技能等級的晉升時間，將申報五級／初級工的從業時間由原來的2年縮短為1年；取得五級／初級工職業資格證書（或職業技能等級證書）後，申報四級／中級的，由5年調整為4年。



據了解，下一步，人力資源和社會保障部、民政部將以公布實施2019年版標準為契機，建立養老護理員隊伍建設長效機制。開展養老護理員培養培訓示範點建設。開展養老服務人才培訓提升行動，確保到2022年底前培養培訓200萬名養老護理員。



來源：新華網



