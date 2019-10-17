派系鬥爭中執會流會　綠委：黨中央要多溝通

鄭運鵬。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會16日原訂討論不分區提名委員會名單，但卻因為名單中缺少英系，加上傳出“立法院長”蘇嘉全為了力挺侄子、現任“立委”蘇震清進到不分區安全名單，因此，策動非新、蘇系中執委缺席，導致流會。民進黨新潮流“立委”鄭運鵬今天受訪說，到底誰是代表不用揣測，委員會名單都有跨派系、跨領域的人。蔡英文是現任“總統”也要選連任，有沒有代表應該不是重點，所有決策都要尊重蔡的需要。



傳出民進黨不分區“立委”提名委員會的組成，由卓榮泰擔任召集人，其餘人選擬提出的名單包含，代表蔡英文競選辦公室的林錫耀、“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、與第三勢力小黨關係密切的“文化部長”鄭麗君、“正國會”代表、基隆市長林右昌，加上兩位社會人士陳林法學基金會的陳傳岳與台灣智庫榮譽董事長陳博志等人。



民進黨“立委”鄭寶清也是黨內中常委，立場上親近桃園市長鄭文燦，但他昨天也沒有出席中執會，他表示，現在還沒到審查名單，只是審查委員成立，應該要考慮到各個層面的人。



是否新系代表太多？鄭寶清說，委員會要有適當的人，因為不分區名單拿出來就是黨的名單跟政策，如果名單不好會影響到黨形象。今天發生這個事情是黨沒有跟黨內從政人員以及其他社會人士做更多溝通，才會有這種衝突跟誤會。



鄭運鵬是黨團書記長因此兼任中常委，他表示，中執會昨天要處理不分區提名審查委員會，因為這對不分區“立委”提名是關鍵，現在看起來還有磨合空間，這樣很正常。



傳出最後因為“正國會”抗議才加入基隆市長林右昌擔任委員會成員，鄭運鵬說，他當黨工很多年，這樣分配還算正常，這只是審查委員會，不值得因爭議一直停留在這裡。



至於是否蘇嘉全關係，導致中執會流會，鄭運鵬也說，我們民進黨文化本來就根據中常委、中執委席次比例邀請參與，這跟個人比較沒關係。



“正國會”也覺得不被尊重，委員會名單中執會開會前先流出去？他表示，有意見是好事，請秘書長羅文嘉把意見看看，儘快整合，讓大家安心。