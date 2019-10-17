韓正：發揮區位優勢加快建設內陸開放高地

中評社北京10月17日電／10月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在重慶市調研。他強調，重慶要認真學習貫徹習近平總書記重要講話和指示精神，努力在推進新時代西部大開發中發揮支撐作用、在推進共建“一帶一路”中發揮帶動作用、在推進長江經濟帶綠色發展中發揮示範作用，加快建設內陸開放高地，大力推動高質量發展，不斷開創各項事業發展新局面。



韓正來到果園港中新（重慶）多式聯運示範基地。這裡整合水運、鐵路、公路、空運等運輸方式，將建設成為長江上游多式聯運綜合交通樞紐和物流貿易集散中心。韓正走進展示廳，詳細了解基地組織架構、建設運營、國際貿易單一窗口等情況，參觀智能調度平台，實地察看港區集裝箱裝卸作業。他指出，重慶要積極發揮西部大開發的重要戰略支點、“一帶一路”和長江經濟帶的聯結點作用，建設好西部陸海新通道物流和運營組織中心，提升中歐班列的重箱率，推動形成區域協調發展和對外開放新格局。



韓正前往長安汽車全球研發中心，考察新能源汽車電動動力系統、無線充電系統、發動機和新車設計等研發工作開展情況，坐進車輛駕駛室體驗智能交互系統，到試車場察看無人駕駛系統展示，與研發人員進行交流；來到重慶金康新能源汽車有限公司，了解企業組建、技術開發、市場拓展等情況，察看新能源汽車電池、電機、電控系統等創新成果展示，參觀汽車總裝車間。韓正強調，要持續推進核心技術攻關，加大研發投入，在汽車關鍵零部件上實現突破。要增強品牌意識，打造具有深厚歷史、技術和文化積澱的自主汽車品牌。要強化戰略研究和規劃引導，提升在城市公共交通中的應用力度，促進新能源汽車產業持續健康發展。



禮嘉智慧公園是依托人工智能、大數據、物聯網等信息技術建設的未來智能生活體驗區。韓正來到這裡，了解園區開發建設情況，體驗智能機器人和5G技術在遠程駕駛、教育、旅遊等方面的應用。他指出，要大力培育智能產業，加速智能科技知識普及，深化智能技術應用，加快建設智能經濟和智慧社會，為推動高質量發展提供重要支撐。



韓正還考察了重慶萬國半導體科技有限公司，了解企業生產運營情況，參觀芯片生產線。韓正勉勵企業做專做細做硬關鍵核心技術，提升市場競爭力，叮囑地方政府進一步優化營商環境，為企業做強做大提供有效保障。



中共中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾參加上述活動。



來源：人民日報