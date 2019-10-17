央行：便利境外機構投資者投資銀行間債市

中評社北京10月17日電／記者從中國人民銀行官網獲悉，為進一步便利境外機構投資，體現高水平開放要求，中國人民銀行會同國家外匯管理局制定了《關於進一步便利境外機構投資者投資銀行間債券市場有關事項的通知》，允許同一境外主體QFII／RQFII和直接入市渠道下的債券進行非交易過戶，資金賬戶之間可以直接劃轉，同時同一境外主體通過上述渠道入市只需備案一次。



為深入貫徹落實黨中央、國務院關於擴大對外開放、形成全面開放新格局的決策部署，近年來人民銀行、外匯局穩步推進銀行間債券市場有序開放。



目前，境外機構投資者可以通過合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）、直接入市、債券通等多種渠道投資我國銀行間債券市場。



今年9月，人民銀行和外匯局曾發布公告稱，決定取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制。並在此次取消合格境外投資者投資額度限制時，RQFII試點國家和地區限制也一並取消。境外機構投資者不同渠道投資銀行間市場的政策原則上基本趨同。



《通知》表示，上述改革措施進一步提高了境外機構投資者入市投資的便利性，有助於提升我國金融市場開放的廣度和深度，推動人民幣國際化。下一步，人民銀行、外匯局將繼續按照黨中央、國務院的要求，不斷研究推出新的優化管理措施，實現金融市場高水平開放。



來源：人民日報



