﻿中俄東線北段貫通　首年輸氣50億方

10月16日，隨著最後一道焊口完成焊接，中俄東線天然氣管道工程黑河─長嶺段（北段）全線貫通（來源：大公網） 中評社北京10月17日電／10月16日，隨著最後一道焊口完成焊接，中俄東線天然氣管道工程黑河─長嶺段（北段）全線貫通，管道北接黑龍江南抵上海，實現與哈瀋、秦瀋等在役天然氣管網的互聯互通，並透過自主研發核心控制軟件實現遠程一鍵啟停，奠基東線“無人站”智能化管理。12月1日，該管道將正式接收俄氣，到2020年將引進50億方天然氣，此後逐年遞增，極大紓緩東北地區、京津冀地區能源壓力。中國與俄羅斯醞釀10年所簽訂的“世紀大單”天然氣合作協議，又向前邁出了重要一步。＼大公報記者 於海江哈爾濱報道



中國石油管道公司黨委書記、總經理姜昌亮說，“北段工程已實現同在役的哈瀋、秦瀋天然氣管道互聯互通，12月1日，這個項目將正式接收俄氣，第一年我們將引進50億方俄羅斯的天然氣，屆時黑龍江、吉林、遼寧、河北、天津、北京等省市將直接受益。這個項目的投產將為東北地區、京津冀地區天然氣保供和打贏藍天保衛戰作出貢獻。”



100%全自動焊接工藝



16日上午，在吉林省鬆原市境內中俄天然氣管道工程施工現場，北段整條線路段7萬多道焊口中，最後一道未完成的焊口點火開焊。作為採用目前國內最大口徑、最高鋼級、最大壓力的天然氣管道，工程對焊接工藝要求極為嚴苛。為了保證所有的焊口萬無一失，線路段100%採用全自動焊接工藝。中俄東線天然氣管道工程八標段全自動機組機組長孫雲彬說，“施工過程中管壁厚、管徑大和高水位等成為施工難主要難點，我們採取沉水減壓，並請焊接專家互相討論減壓，克服了各種焊接困難。”



全線5111公里輸送九省



據了解，中俄東線天然氣管道工程中方境內管道全長5111公里，其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，其中北段工程管道包括一幹三支，總長1067公里。全線投產後將每年穩定輸送380億立方米的清潔能源，是中國繼中亞管道、中緬管道後第三條跨過天然氣長輸管道，真正意義實現中俄兩國能源上的互聯互通。



作為目前中國規模最大的天然氣長輸管道工程，中俄東線自2015年6月啟動建設，中國段途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9個省份，止於上海市。工程分為北段（黑龍江黑河─吉林長嶺）、中段（吉林長嶺─河北永清）、南段（河北永清─上海）三段。今年7月，中段（長嶺─永清段）也宣告正式開工，預計將於2020年10月建成，屆時來自俄羅斯的天然氣可以順利覆蓋中國東北、華北的大部分省份。



2014年5月，在中俄兩國領導人的見證下，中國石油天然氣集團公司和俄羅斯天然氣工業股份公司簽署《中俄東線供氣購銷合同》。協議包括30年的供應時間，每年380億立方米的供應量（約合3000萬噸油氣當量），相當於再造了一個渤海油田，合同總額達4000億美元（約3.1萬億港元）。預計從2020年後的30年內，俄羅斯將向中國市場供應1萬億立方米天然氣。



來源：大公網