張建東：冬博會是北京展現冰雪魅力重要平台

北京市副市長、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行副主席、北京奧運城市發展促進會副會長張建東。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月18日電（記者 沈而忱）2019國際冬季運動博覽會昨日（17日）在北京國家會議中心開幕。北京市副市長、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行副主席、北京奧運城市發展促進會副會長張建東致辭。



張建東首先代表北京市政府和北京冬奧組委向冬博會主辦方表示熱烈祝賀，向各位嘉賓的到來表示誠摯歡迎，向長期以來關心和支持冬博會的國際體育組織和各界領袖表示衷心感謝。



張建東表示，今年是中華人民共和國成立70周年。70年來，中國對經濟社會發展取得了輝煌成就，綜合國力大大提升，人民生活水平顯著提高。為順應人民對美好生活的新期待，中國政府高度重視冰雪運動發展。



習近平總書記曾明確指出，要通過籌辦、舉辦冬奧會，帶動三億人參與冰雪運動。今年2月1日，習總書記在北京冬奧組委首鋼辦公區時再次強調，要堅持以人民為中心，加快冰雪運動發展，提高全民健康素質。對此，張建東表示，作為冬奧會主辦城市，北京深入貫徹了總書記的重要指示精神，著力推動大眾冰雪運動、競技體育和冰雪產業的協同發展，取得了積極的成效。冬博會就是眾多成效中的典型代表。在國內外有關方面的大力支持下，冬博會已經成功舉辦了三屆，累計參展品牌達到1600家，觀眾超過37萬人次，為整合國內外優質冰雪資源和助力冰雪產業發展，發揮了重要的作用，已經成為北京這座“雙奧”之城展現冰雪魅力的重要國際交流平台。