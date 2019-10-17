迎小琉球晨曦　韓國瑜一早暗訪花瓶岩

韓國瑜在小琉球著名景點花瓶岩錄製宣傳影片。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜啟動土地傾聽學習之旅，展開屏東第二天行程。不過一大早開始跑行程前，韓國瑜先私下前往小琉球著名景點花瓶岩，錄製一段宣傳影片，幫忙推廣觀光及保育。



琉球鄉隸屬屏東縣，全境坐落於台灣本島西南外海，面積約6.8平方公里，為屏東面積最小的鄉鎮市，有12000多人設籍，進出都要在屏東東港搭船，這幾年來觀光事業非常發達，每逢周末遊客滿滿，小小的島上就有上百家民宿。



小琉球四面環海，也是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，地形地貌獨特之外，海龜的能見度相當高，因此受到遊客喜愛，選擇到此浮潛、潛水的人絡繹不絕，也是台灣近十年相當夯的景點。



韓國瑜17日一大早離開下榻的民宿時，先和在門口等待的死忠韓粉一起合影，接著就步行走了300公尺到知名景點“花瓶岩”，也是許多遊客都會打卡拍照、浮潛的熱門地點。



韓國瑜在花瓶岩前錄製了一段宣傳觀光的影片，介紹小琉球的風景和的海龜生態，他提到海龜會在小琉球的周邊沙灘產卵，然後在當地出生的海龜長大之後，還會游回出生地產卵，呼籲大家要一起保育生態環境。



當時已有十多名遊客在導遊引領下來到花瓶岩進行浮潛，韓國瑜也好奇在岸上看了一會兒，而觀光客發現是韓國瑜本人後也上前要求合影，韓國瑜也大方接受。