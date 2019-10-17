蘇嘉全妻參選玩兩面手法？綠委：自己人內傷

新系綠委許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）民進黨昨天中執會流會，傳出是“立法院長”蘇嘉全為了力挺自己的侄子蘇震清進入不分區“立委”安全名單，但今天又有相關報道蘇嘉全太太洪恆珠，將在27日於屏東市瑞光三路255號成立競選總部。民進黨新潮流“立委”許智傑上午受訪說，希望黨中央繼續努力，能有機會協調是最好，“否則會造成自己人內傷”，希望黨中央勸退蘇嘉全夫人。



昨天中執會流會才傳出是蘇嘉全不滿，“行政院長”蘇貞昌可以進到不分區提名委員會名單，為什麼他不能列入，以及力挺侄子蘇震清能夠進入不分區安全名單。但今天蘇嘉全太太洪恆珠馬上有消息傳出要成立競選總部，蘇似乎在玩兩手策略。



蘇嘉全因為是“立法院長”，是雙十慶典的籌備委員會主委，上週雙十慶典在“總統府”前舉行，他太太洪恆珠盛裝出席，兩人看起來並無不合。



蘇震清是屏東縣現任“立委”，因屏東選區重劃，原本屏東縣有3席“立委”，下屆“立委”只剩下2席。屏東縣第一選區民進黨提名新潮流現任“立委”鍾佳濱，而黨內初選時，蘇震清原要與鍾競爭，後來退出初選。當時就傳出蘇震清將改列為不分區“立委”。



但蘇震清日前捲入誠美材集團掏空案，是否列入黨內不分區出現變數。之後蘇嘉全太太洪恆珠就表態要以無黨籍身分參選“立委”。未來蘇震清若未列入不分區名單，蘇嘉全是否會暗助自己太太參選，這將成為鍾佳賓能否當選的變數之一。