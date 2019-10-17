岑子傑集會前“遇襲”又做戲？

岑子傑遇襲後，同行民陣夥伴第一時間竟是為其傷勢“打卡”，上傳至facebook與網友分享(網上圖片) 中評社香港10月17日電／暴亂摧毀社會，民陣仍要在周日（20日）搞所謂集會。宣布參選區議會的民陣召集人岑子傑昨日突然遇襲，時機巧合得難以置信。最離奇的是，岑“遇襲”後一度疑瞪大眼睛失去知覺，狀甚恐怖。惟在同行民陣成員為其傷勢打卡後，岑又突然“翻生”，清醒送院。不少網民質疑事件疑點重重，懷疑有人自導自演“大龍鳳”，為周日暴亂“穀人氣”。



同行民陣夥伴即時代“打卡”



據大公報突發組報道，岑子傑昨晚前往民陣會議期間，聲稱於旺角鴉蘭里被四、五人用鐵槌襲擊，頭部流血倒在路邊私家車旁，突眼疑似失去知覺。惟奇怪的是，同行民陣夥伴第一時間竟是為岑的傷勢“打卡”，馬上傳至facebook與網友分享。



“打卡”過後，岑子傑馬上“回魂”，且鏡頭觸覺甚為敏銳。當救護車到場，見有鏡頭攝向他時，他更可中氣十足大聲叫囂。其後，他被送往廣華醫院治療，送院時清醒，與拍照時的奄奄一息模樣可謂大相逕庭。



事後，民陣惺惺作態誇大其詞指，岑子傑傷勢嚴重，又大打悲情牌謂歹徒意在打擊周日民陣遊行。而毫不相幹的反對派立法會議員林卓廷也趁機“抽水”，妄斷“襲擊”出於政治打壓。



警方則表示，收到有途人報案，經初步調查後，將案件列作傷人案處理，交旺角警區重案組第三隊跟進，將追查一架涉案七人車。警方昨晚表示，有證人見到涉事車輛曾多次在附近徘徊，相信是有預謀犯案。警方會保持中立，不偏不倚調查。醫院方面指岑未適合落口供，現有軍裝警員保護。



岑子傑“演戲”早有前科，今年8月底亦曾稱遭不明人士襲擊。可笑的是，襲擊事件發生後，記者發現岑子傑從餐廳輕鬆步出，並在門外抽煙，與街坊交談。當時警察已接報到場，但岑未與警察交談，反而召來數名“黃媒”記者到餐廳外採訪。