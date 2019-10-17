中國原爆55周年　揭秘“代號596”英雄

1964年，中國第一顆原子彈爆炸升起的蘑菇狀煙雲(資料圖片) 中評社香港10月17日電／1964年10月16日，在新疆羅布泊，中國第一顆原子彈（代號596）爆炸成功！16日，中國迎來首顆原子彈爆炸成功55周年。成功爆炸的背後，既有我們現在熟知但在當時隱姓埋名的科學家，也有千萬普通科技工作者。在研究原子彈並將其成功引爆這個長長的鏈條上，他們是各個環節的“操刀者”、親歷者。雖然半個多世紀過去，西北大漠上的蘑菇雲早已消散，但曾經為中國第一顆原子彈研製殫精竭慮的人們將被歷史銘記，包括隱姓埋名奉獻一生的“代號596”英雄們。



據大公報綜合央視網、科技日報報道，參與研製的人，有如錢學森、郭永懷等都在國外學有所成，毅然回國的知名科學家，還有千千萬萬普通的科技工作者，為了爆炸成功，他們承受了異於常人的艱辛，隱姓埋名不負使命。在祖國缺乏蘇聯支援下，“代號596”英雄們默默耕耘致力圓夢中國首顆原子彈爆炸。



我們熟知的“兩彈元勳”鄧稼先接受秘密研製原子彈任務後，離開了家人孩子，隱姓埋名28年。一次實驗中，他不幸受到核輻射身患癌症。與妻子團聚後僅一年，在北京逝世，終年62歲。鄧稼先的老師王淦昌53歲時接受國家秘密任務，改名為王京，隱姓埋名28年。一年除夕夜，他與鄧稼先在帳篷裡相互敬酒，鄧稼先對他說：“叫了王京同志幾十年，叫一次王淦昌同志吧！”言畢，兩個人抱頭痛哭。於敏為了研製“兩彈一星”，隱姓埋名幾十年，連家人都不了解具體從事的工作。他說，“一個人的名字，早晚是要消失的，能把自己微薄的力量融進強國的事業之中，也就足以欣慰了。”女科學家王承書，提出了適用於多原子氣體的推廣的玻爾茲曼方程，從研究中國第一顆原子彈起，隱姓埋名30多年直到去世。韓雲梯是主控站實施起爆的三位主要人員之一，得益於他的建議，剎車按鈕被改裝在監視台上，增加了保險系數，保障了試驗的成功。



蘑菇雲起畢生難忘



那個日子，令中國科學院院士胡仁宇至今印象深刻。當時，包括胡仁宇在內的剛從爆心撤回來的參試人員，被安排在離爆心幾十公里處的一個小山坡上。當聽到廣播裡響起“起爆”指令後，大家起身轉向爆心方向，看到遠處火球翻滾，蘑菇雲冉冉升起，中國第一顆原子彈爆炸成功了。現場歡快激動的場面他從未見過也再難忘懷。



鈾是製造原子彈的核心材料。1955年，中國悄然組建兩支鈾礦專業地質勘探隊伍──新疆519隊和中南309隊，意在用地質科學研究和勘探技術手段找礦。



黃世傑如今已是滿頭銀髮的八旬老人。他至今記得，剛出校門參加工作報到時才知道，要給原子彈找原料必須嚴格保密。“當時大家被告知不能告訴家人自己幹啥去，要去哪，只給了個信箱地址用於通信。”



深入荒野尋找鈾礦



“那時我們過著牧民般的生活，每天一人一匹馬。”黃世傑回憶，白天的塔里木盆地溫度達50多攝氏度，進入天山冰雹就來了，可謂“冰火兩重天”，吃不到新鮮蔬菜，白天野外工作口渴，就喝天山上流下來的雪水。相關數據顯示，中國鈾礦地質工作者向國家提交了12個鈾礦床，找到了製造原子彈的“糧食”。