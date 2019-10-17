深圳灣明年全日通關利融合

深圳灣口岸設計已顧及二十四小時通關，明年將分階段實行 中評社香港10月17日電／施政報告附篇提及多項促進粵港澳大灣區融合的新措施，其中深圳灣口岸明年起分階段實行24小時通關，政府又會取消徵收跨境渡輪乘客上船費，令前往澳門及珠三角的船票可望減11元。據了解，船公司已向政府承諾一年內不會加價。



據大公報報道，據了解，港珠澳大橋通車後，為穿梭三地人士提供了多一個選擇，上環、九龍及屯門來往香港與澳門及廣東省城市的航線客量有所下跌，政府為給予支持，決定停收11元的跨境渡輪乘客上船費，庫房因而每年少收9300萬元。



消息人士指，改動涉及修改《船舶及港口管制（渡輪終點碼頭）規例》，政府會盡快向立法會提交草案，船公司同意減收的金額全數反映在票價內，“一年內唔會加返”。



海事處早前回覆議員查詢表示，跨境渡輪碼頭是政府公用事業，政府的既定政策是收費水平一般應訂於收回提供服務的全部成本，包括已投入的資金成本。海事處按法例向境外線渡輪擁有人徵收每人11元的乘客登船費，由船公司將費用轉嫁乘客。



爭取“一程多站”旅客



就深圳灣口岸明年起分階段實行24小時通關，政府消息指，口岸於2007年啟用時，經已設計24小時通關，根據統計，深圳灣口岸於2013年有3000萬人次使用，五年間躍升36%至2018年的4400萬人次，可見兩地人民往來需求殷切，兩地政府繼續商討，落實以不同形式實行24小時通關。政府消息人士說，做法包括逐步延長通關時間，或先延長某些車種的通關時間。



施政報告又提到，政府將積極與內地探討吸引海外旅客以“一程多站”方式進出大灣區的措施，包括爭取優化現行為海外旅客經香港到訪廣東省而設的144小時便利簽證措施。



另外，政府會與內地當局研究進一步擴大大灣區內人民幣跨境使用規模和範圍，及強化金融市場互聯互通，當中涵蓋探討便利兩地跨境財富管理的措施。至於跨境直升機的服務，運輸及房屋局與國家民航局已同意把往來香港的跨境直升機服務涵蓋的範圍，擴大至整個廣東省的航點。