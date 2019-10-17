綠酸韓行程沾醬油　韓辦嗆民進黨管好自己

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜競選辦公室發言人葉元之接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人韓國瑜請假投入大選，昨在屏東啟動選舉行程，但因有的行程僅待10分鐘，被綠營批評是在沾醬油，韓的競選辦公室發言人葉元之今天表示，這很無聊，民進黨管好自己就好，不用老是在這些小地方做文章，不然蔡英文也把所有競選行程公布我們來檢驗一下。



葉元之今天在國民黨中央黨部一樓接受媒體聯訪，針對時事議題做出回應。



對於韓國瑜的選舉行程安排，葉元之說，我們的行程有自己規劃，包括昨天跟產業的座談，席間大家發言很踴躍，韓也得到很多寶貴資訊，所以目前就是一步一腳印在走，民進黨大可不用老是在這些小地方做文章。



至於郭台銘粉絲間流傳一個黑郭的國民黨“立委”參選人名單，要大家拒投這些人，是否會影響大選選情？



葉元之說，這名單已經流傳很長一段時間，我們有注意到，也希望盡快彌平初選大家情緒上的問題，希望國民黨能團結。



媒體報道韓國瑜的副手人選本鎖定前“內政部長”李鴻源，但李已婉拒？



葉元之強調，關於副手的問題都是候選人直接處理的，他並不清楚，一旦有確定人選會馬上跟大家公布。