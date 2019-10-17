挖親民黨牆腳？柯文哲喊冤　要向宋楚瑜解釋

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月17日電（記者 鄭羿菲）針對親民黨前台北市議員黃珊珊、林國成接連靠攏，白橘關係引發熱議，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲17日在台北市議會表示，他根本就不知道林國成要退黨，雖然這不是說“責任不在我”，但這實在是⋯⋯很冤枉，唉，會再找親民黨主席宋楚瑜解釋。議員追問會否邀請林國成入黨？柯文哲說，他很歡迎，但也要看林國成的意願。



親民黨前台北市議員黃珊珊16日上午就任台北市副市長，而親民黨在台北市議會僅存的一席市議員、長期友柯的林國成下午也宣布退黨，導致親民黨在同一天頓失兩位北市議員席次。全台政治勢力只剩下3席不分區“立委”、6席市議員。親民黨籍政治人物陸續向柯文哲靠攏，白橘之間的關係成為各界矚目焦點。



林國成昨天宣布退出親民黨受訪表示，他退黨不是為了加入民眾黨，柯也沒有影響他作任何決定，退黨是個人的選擇，但未來不排除加入的可能。林國成女兒林珍羽現在是台灣民眾黨發言人。



柯文哲17日率北市府官員赴市議會進行“台北市房屋稅調整規劃、廢止印花稅因應作為、商圈振興計劃、電子支付推動”等議題專案報告，而昨天新上任的親民黨籍台北市副市長黃珊珊也隨柯赴市議會，黃的身份由21年的市議員轉變成副市長，與多數市議員都熟識，也在座位上熱情地與市議員們打招呼。



中國國民黨台北市議員陳重文17日上午市議會上詢問，林國成退黨了，柯市長要不要邀請林國成參加民眾黨？



柯文哲當場笑回，他很歡迎，但也要看林國成的意願，他會邀請林國成。陳重文則暗酸，這樣問題就大了，橘子變白就發霉了。柯文哲聽到後大笑不止。陳重文追問，那柯市長跟宋主席的關係有沒有發霉？黃珊珊入市府、林國成入黨，這要怎麼交代？柯文哲趕忙說，他一定會跟宋說明，之前因為一直發生事情才沒有見面。

