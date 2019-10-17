安理會對敘利亞東北部局勢表達關切

中評社北京10月17日電／10月16日，安理會就敘利亞東北部局勢舉行內部磋商，聽取聯合國中東亞太事務助理秘書長基亞利、人道事務副秘書長洛科克通報。安理會成員就敘東北部局勢和土耳其在敘軍事行動交換意見。經各方協商達成共識，安理會輪值主席、南非常駐聯合國代表馬吉拉大使會後發表主席媒體評論，表示安理會成員對敘東北部地區恐怖分子四散逃竄的風險，以及敘人道局勢可能進一步惡化深表關切。



會後，中國常駐聯合國代表張軍大使向中外媒體闡述中方對敘東北部局勢的立場。張軍表示，中方高度關注敘利亞東北部局勢。土耳其近日對敘採取單邊軍事行動，加劇了敘東北部局勢的複雜性和脆弱性。有關軍事行動使敘反恐形勢更加嚴峻，導致在敘恐怖分子逃竄，“伊斯蘭國”勢力可能借機卷土重來，威脅敘利亞、中東地區乃至國際和平與安全。土軍事行動也使敘人道局勢惡化，危害敘問題政治解決。中方對此十分關切。



張軍表示，中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，在國際法框架內通過政治外交渠道解決問題。敘利亞的主權、獨立、統一和領土完整應得到切實尊重和維護。政治解決是唯一辦法，軍事手段沒有出路。中方呼籲土耳其停止軍事行動，回到政治解決的正確途徑上來。我們敦促土方切實負起責任，同國際社會一道，共同打擊恐怖主義。聯合國秘書處應密切關注敘東北部局勢、反恐形勢和恐怖分子流竄情況，隨時向安理會通報信息。



張軍表示，敘利亞各方近期就組建憲法委員會達成一致。中方支持聯合國繼續發揮斡旋作用，推動落實安理會第2254號決議，推動達成兼顧各方關切的政治解決方案。



來源：人民日報