戛納電視節中國內容引人矚目

10月15日，在法國戛納2019秋季電視節上，中國聯合展台前人頭攢動。（來源：新華社） 中評社北京10月17日電／2019年法國戛納秋季電視節14日在法國南部海濱城市戛納拉開帷幕，活動將持續至18日。繼去年中國首次以“主賓國”身份亮相戛納電視節後，今年中國聯合展台推出更加豐富的活動，中國內容成為國際市場矚目焦點。



由中國國務院新聞辦公室、中國國家廣播電視總局主辦，上海五岸傳播有限公司承辦的“聚焦中國”系列活動同日開幕，內容包括“中國聯合展台”新形象發布會、中國網絡視聽產業論壇、“中國內容推薦會”之滬產內容推薦會、“中國內容推薦會”之芒果TV內容推薦會、戛納華語派對等在內的4場主體活動以及2場專題活動。



14日上午，中國國務院新聞辦公室對外推廣局局長張雁彬、國家廣播電視總局國際合作司副司長周繼紅和戛納電視節組委會主席保羅·齊爾克出席了開幕式，並共同見證中國聯合展台發布全球最新的形象標識－—“有熊貓”阿璞。



五洲傳播中心“有熊貓”全球青年文化推廣計劃負責人白帆表示，這一形象標識將出現在系列影視及文創作品中，推動影視、科研、環保、藝術等領域的國際合作，將更多中國創意和故事分享給國際同行。



據了解，2019年是中國連續第16年在戛納電視節設立聯合展台，約有400名中方代表參與，包括中國國際電視總公司、五洲傳播中心、湖南衛視等在內的50餘家中國影視機構參展。



在本次電視節期間，湖南衛視正式宣布“全球飆計劃”啟動，面向所有國際製作公司和電視平台征集節目創意。作為湖南衛視原創體系與國際合作的全新戰略，“全球飆計劃”旨在打造下一個引領中國電視新趨勢、並具備全球發行潛力的現象級節目模式。



此外，由上海市文化和旅遊局聯合承辦的中國網絡視聽產業論壇作為“聚焦中國”系列活動的主論壇首次亮相戛納電視節。圍繞“交流互鑒雙向傳播——中國網絡視聽價值的國際化表達”這一主題，來自騰訊、優酷、芒果TV等機構的人士向國際同行展示了中國網絡視聽行業的發展規模和巨大合作前景。



齊爾克表示，中國連續多年參加戛納電視節，為國際市場提供了大量優質作品。近年來中國參展規模不斷擴大，國際合作項目也越來越多，戛納電視節將繼續為中國影視作品發展搭建國際交流平台。



戛納電視節每年春季和秋季各舉辦一次，是全球規模和影響力最大的國際視聽產品與數字內容交易市場之一。本次秋季電視節共吸引來自100多個國家和地區的上萬名業內人士參加。



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