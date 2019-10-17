選舉過後誰當家難說　藍綠委審預算大放水

“外交及國防委員會”今天處理退輔會明年度預算，一開始“立委”出席數是零。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”各委員會本會期進行審查明年度的總預算，但因為明年遇到大選與“立委”選舉，明年會是誰執政，目前還未知。因此，除非是非常爭議的預算，否則在野黨“立委”對於預算也沒有非常嚴格的審查態度，擔心若刪得過多，明年可能碰上自己執政。



“立法院”“外交及國防委員會”今天就安排繼續審查明年度“中央政府”總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分。



一早9點開會，“立委”席竟然連一位委員都沒有，只有會議代理主席、民進黨“立委”陳曼麗在主席座位上。經過約10分鐘之後，民進黨“立委”羅致政以及吳焜裕出現，仍沒有一位非民進黨“立委”出席。



接著國民黨“立委”江啟臣、馬文君等，也抵達委員會參與預算審查，會議才開始進行。而原本會議主席、“立委”王定宇也在之後才出席主持會議。會議審查非常快速不到2小時就處理完畢，有退輔會官員在會議結束後還說，今年好快速，去年還弄了半天。



由於現任“立委”許多都要尋求明年連任，若不是重要會議，“立委”也寧願回到選區拼選舉，“立法院”本會期開會才會顯得質詢火力不足、冷清許多。