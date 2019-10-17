中央投入四千多萬保護傳承木版年畫

（來源：網絡） 中評社北京10月17日電／文化和旅遊部非物質文化遺產司司長陳通16日在此間介紹說，截至目前，全國有18個木版年畫項目入選國家級非物質文化遺產項目名錄，認定了19個木版年畫保護單位和20位國家級非物質文化遺產代表性傳承人，並對其中12名傳承人開展了系統的非遺記錄工作。10多年來，中央投入4000多萬元用於木版年畫的保護傳承。



16日，為期2天的第三屆中國木版年畫國際會議在天津大學馮驥才文學藝術研究院召開。



陳通介紹說，中國年畫凝聚了中華民族獨有的歷史、智慧、價值和精神，是我國傳統工藝和民間美術的典型代表，是最具代表性的中華文化符號之一，承載著我國人民對平安幸福的祈願和美好生活的期盼。隨著黨和政府對弘揚優秀傳統文化的重視，年畫被納入我國非物質文化遺產予以重點保護。



近20年來，文化和旅遊部在各方面開展民族民間文化保護的基礎上，組織對木版年畫等非物質文化遺產開展了項目調查和梳理、代表性項目和代表性傳承人的確認和確定、記錄建檔和保存、傳承弘揚和振興等一系列工作。



陳通表示，2018年下半年，文化和旅遊部選擇年畫項目作為試點，在全國範圍內組織開展年畫振興系列活動。今年至2020年初，文化和旅遊部將繼續會同中國文化傳媒集團和相關地方，組織開展年畫振興系列活動，推動年畫更好地融入現代生活，走進千家萬戶。



第三屆中國木版年畫國際會議由天津大學、中國民間文藝家協會主辦，馮驥才文學藝術研究院承辦，山東藝術學院協辦。



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