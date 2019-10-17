韓副手人選？江啟臣：純屬謠言

藍委江啟臣接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月17日電（記者 倪鴻祥）距離2020大選還有80幾天，外界習慣將中台灣視為藍綠決戰點。出身中部的中國國民黨“立委”江啟臣今天上午接受中評社訪問時表示，這是全台性的選舉，所以幾乎每個地方都是決戰點，雖然中台灣會特別重視，但不代表一定是決戰點。



“立法院”各委員會上午開會，江啟臣進入國防及外交委員會前，就大選議題向中評社表示看法，對於外界炒作他是國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜的副手人選，江啟臣認為純屬謠言。



對於韓國瑜選戰策略，江啟臣說，韓開始請假競選，從屏東出發，會在走訪基層的同時，陸續針對蔡英文施政不當、不好、錯誤的地方提出批評，並且會與庶民面對面的方式向大家報告，面對蔡執政所有缺失與問題，告訴大家他若執政會拿出什麼方法、提出什麼措施與政策來解決大家面對的問題與挑戰。



至於外界質疑蔡英文不願比照韓國瑜請假競選，有濫用行政資源之嫌？江啟臣認同這個看法，並指出，韓是依法請假競選，蔡若不請假，就千萬別在上班時假公務之名行競選之實，因為已經有很多令人懷疑，很多灰色地帶凸顯行政上的不公與不中立，這對大選來說是相當不公平的事，所以蔡英文要嘛就請假，光明正大從事競選活動，要嘛就別在上班時間從事競選的活動。