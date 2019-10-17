中評社北京10月17日電／聯合國專門機構世界知識產權組織16日發布《2019年世界知識產權指標》指出，2018年全球專利、商標和工業品外觀設計申請量再創新高，其中亞洲的專利、商標和工業品外觀設計申請量占全球總量的三分之二以上，中國在世界知識產權多個指標居世界領先地位，並繼續推動全球知識產權需求的整體增長。



在世界知識產權組織此前舉辦的新聞吹風會上，“中國”成為發布方介紹情況和記者們提問中的高頻詞。該機構總幹事高銳及首席經濟學家芬克多次提到中國在世界知識產權事業中的突出地位。高銳表示，2018年，亞洲在專利、商標、工業品外觀設計和其他知識產權申請量上繼續超越其他地區，僅中國就占了世界專利申請量近一半，印度也取得了令人矚目的增長，亞洲已經成為全球創新樞紐。



報告顯示，中國專利申請數量繼續在全球領先。2018年，中國受理專利申請數量為全球最多，達到創紀錄的154萬件，占全球總量的46.4%，其數量相當於排名第二位至第十一位申請量之和。排在中國之後的是美國（59.7萬件）、日本（31.4萬件）、韓國（21萬件）和歐洲（17.4萬件），上述前五名受理申請數量占世界總量的85.3%。



報告指出，亞洲是全球專利申請的樞紐，其全球專利申請最活躍地區的地位得到鞏固。2018年，亞洲受理的專利申請量占世界總量的三分之二（66.8%），相比2008年的50.8%增幅顯著，這主要得益於中國經濟增長的推動。北美受理的專利申請量占2018年世界總量近五分之一（19%），歐洲的占比略超十分之一（10.9%），非洲、拉美和加勒比地區以及大洋洲的份額合計占全球總量的3.3%。



來源：經濟日報