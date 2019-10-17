中評鏡頭：小琉球宮廟主委為韓抽出上上籤

屏東小琉球騰風宮主委為國民黨2020參選人韓國瑜求籤，抽中上上籤。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜昨天展開傾聽之旅，並夜宿小琉球。小琉球騰風宮主委特地為韓國瑜求籤，抽中籤詩為“長江風浪漸夕靜，于今得進可安寧，必有貴人相扶助，凶事脫出見太平”。



韓國瑜從屏東展開傾聽之旅，並夜宿小琉球，今天一早8時30分起即開始正式行程，拜訪琉球鄉農會和漁會，受到農漁會工作人員和居民的熱烈歡迎，大家搶著跟韓國瑜合照，韓國瑜也都配合民眾的需求，展現親民的一面。



韓幕僚透露，當地居民一早就在韓國瑜住宿的民宿前守候，要為韓國瑜加油打氣，韓國瑜也特別趕在第一個行程前，走訪當地景點花瓶岩，這是韓國瑜第一次來小琉球，希望把握時間了解當地風情。



韓幕僚表示，小琉球當地騰風宮主委特地為韓國瑜求籤，並求到上上籤，抽中的籤詩為“長江風浪漸夕靜，于今得進可安寧，必有貴人相扶助，凶事脫出見太平”。



依據騰風宮碑文記載，傳係清道光七年間，台南府鳳山縣某武官，任內病逝，住民義恤治葬，並立草廟於白沙尾豬灶附近，每年春秋二季享祭，時有信仰者詣拜求佑，因而傳遍全鄉，遂成與大眾公媽合祀；同治九年（西元一八七O年）草廟失修神示遷移現址，興建瓦廟，命名為“騰風宮”，騰風宮主神於從前都稱呼為大眾爺公，傳某科年代天巡狩千歲爺帶來玉旨，因大眾爺公護民有功、神跡顯耀，上蒼加封“大眾千歲”。



1952年騰風宮改建，又時經五十多年，2004年四月十七日破土動工，2006年農曆三月十日午時舉行晉廟大點。