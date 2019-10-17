驚傳網民直播嗆殺韓　韓辦：高雄警局已偵辦

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之接受媒體訪問。(中評社 張嘉文) 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）針對有網友在直播時嗆聲要殺中國國民黨2020參選人韓國瑜，韓的競選辦公室發言人、新北市議員葉元之今日表示，這牽涉到韓的人身安全問題，所以高雄市警局已主動偵辦，屬於公訴罪。而如果這僅是情緒性發言，他呼籲大家盡量理性，因為可能觸法。



葉元之今天早上在國民黨中央黨部一樓接受媒體訪問，回應時事議題時做上述表示。