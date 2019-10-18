IMF首席經濟學家：全球90%的經濟減速

中評社香港10月18日電／國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）接受了日本經濟新聞的採訪。她表示，“在90%的國家和地區出現了經濟減速，如果貿易戰等地緣政治風險加劇，世界經濟將接近蕭條”，敲響了警鐘。戈皮納特預測未來將迎來緩慢的經濟復甦，但“前景具有不確定性，沒有政策層面允許失敗的空間”。



據日經中文網10月15日報道，戈皮納特表示，“我們認為2019年世界經濟增長率為3.0%，進一步下調了預期。低於2.5%就可以說是進入經濟衰退，但那是指一些國家實際上陷入蕭條的情況，現階段並非基本情況。不過，貿易戰的激化等原因導致地緣政治風險提高，如果引起金融層面的收縮，世界經濟或將向2.5%靠攏”。



IMF於15日連續5個季度下調了世界經濟增速預期，2019年增長率在金融危機之後的2009年以來10年間降至最低水平。戈皮納特將世界增長率低於2.5%定義為經濟衰退，而目前的增速與2017年的3.8%相比正在迅速放緩。



戈皮納特針對世界經濟的風險因素列舉了中美貿易戰。她指出，2020年的世界國內生產總值（GDP）有可能被拉低0.8%。即使美國取消計劃12月啟動的額外關稅，此前實施的制裁也產生了影響，“世界經濟存在0.6%的下行壓力”。



戈皮納特表示，“我們預測2020年的世界增長率將略微提高至3.4%。不過，美國、中國以及日本等主要國家的增長率或將一起減速，前景具有不確定性。預計歐元區也在一定程度上恢復，但像德國一樣外需依存度高的國家，受到貿易摩擦影響，復甦預期有可能瓦解。世界沒有在政策層面允許失敗的空間，貨幣政策和財政政策的平衡變得重要”。



戈皮納特將世界經濟稱為“同步減速”。不僅是美國和中國，德國和法國等歐洲的增長預期也被下調。如果英國被迫“無協議脫歐”，世界經濟進一步下行將難以避免。



戈皮納特還指出，美國聯邦儲備委員會（FRB）和日本銀行等的貨幣政策充分發揮了作用，“如果沒有主要國家的貨幣寬鬆， 2019年和2020年的世界增長率將分別下降0.5個百分點”。不過，未來缺乏寬鬆空間，IMF寄希望於德國等一部分國家的財政支出。



“發達國家的增長率預期2019年和2020年均僅為1.7%。另一方面，新興和發展中國家2019年為3.9%，2020年為4.6%。巴西、印度和沙特阿拉伯2019年的增長率極弱，中期來看將不斷復甦。中國受貿易摩擦影響，2020年的增長率或將低於6%”。



作為世界經濟的兩大引擎，中美受到貿易戰影響，經濟正在走弱。戈皮納特表示，2020年以後的復甦將取決於一部分新興市場國家。不過，印度內需冷卻，非銀行金融機構的經營破產等金融層面也存在隱憂。巴西將基準利率降至歷史最低，但出口和投資持續低迷。世界經濟正在失去火車頭。



“日本儘管有消費稅增稅的影響，但由於堅挺的家庭支出和公共支出，2019年有望維持0.9%的增長。我們認為2020年將降至與潛在增長率持平的0.5%，但作為基本預期，並未設想經濟衰退”。



戈皮納特認為日本的消費增稅導致的經濟風險輕微。通過基於財政支出的需求刺激舉措，正在抵消增稅導致的下滑，她指出“日本的財政姿態稱得上中性”。IMF認為，日本的增長率截至2024年仍為0.5%，經濟改善遲緩。



日美歐和中國等二十國集團（G20）將於17～18日召開財長和央行行長會議。戈皮納特表示，“政策上沒有允許失敗的空間”，彰顯出危機感，但不僅是世界經濟，國際政治也處於沒有火車頭的狀態。



吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）：印度出身的經濟學家，專業是宏觀經濟和國際貨幣系統分析。是IMF首位女性首席經濟學家，2019年1月從哈佛大學教授轉任。現年47歲。