最新民調：蔡40.5%韓緩升至27.9%

《品觀點民調中心》今天公布最新民調。（品觀點民調中心提供） 中評社台北10月17日電／2020大選倒數，中國國民黨參選人韓國瑜已請假投入選戰。《品觀點民調中心》今天公布最新民調，2020蔡韓對決，蔡英文支持度40.5%，韓國瑜支持度則是谷底反彈緩升至27.9%，兩人差距仍有12.6個百分點。若觀察最近三次該民調趨勢，蔡支持度似已達到4成天花板，至於韓支持度，最近連續三次調查，每次都緩升1個百分點。



這份民調也加入目前檯面上的副手人選，如果2020呈現“韓朱配”、“蔡賴配”、郭柯王結盟、及呂秀蓮彭百顯的第四組人選，結果蔡賴配的支持度為33.9%，韓朱配26.3%、郭柯王結盟也有14.3 %的支持度，至於呂彭配僅有1.7%支持度。



“郭柯宋”若結盟加入選戰，將讓藍綠兩組人馬的支持度差距縮小，民調分析，原蔡英文支持者有4.9%改支持郭柯宋結盟；原韓國瑜支持者有2.1%改支持郭柯宋結盟。



該民調也調查2020“立委”選舉，調查結果顯示，受訪民眾的政黨支持度，23.5%支持國民黨，21.4%選民支持民進黨，5%支持台灣民眾黨，但高達42.7%選民表示沒有任何政黨傾向。



至於誰操作“亡國感”？這份民調顯示，20－39歲的年輕選民傾向認為是韓國瑜在操作“亡國感”，40－59歲中年選民則傾向認為是蔡英文在操作“亡國感”。另外對於韓國瑜日前公布兩岸政策白皮書，有53.3%的受訪民眾沒有信心韓國瑜能維持兩岸和平發展。



