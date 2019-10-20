社評：中美不得不面對部分“脫鉤”之現實

中美關係緊張，原有的契合正在出現脫離之勢 網絡圖 中評社華盛頓10月19日電（評論員 余東暉）縱然有千萬個不樂意、不滿意，在美中戰略競爭愈演愈烈的今天，中美雙方可能都不得不面對這樣一個現實：過去四十年這兩個變得越來越互相依賴、密不可分的大國正在發生部分“脫鉤”。



這種逐步的、部分的“脫鉤”在以下領域已然展開，沒有必要否認：



貿易戰逐步升級，兩敗俱傷效應顯現。過去一年半，由特朗普發動的關稅戰導致的貿易戰逐漸升級，打擊中美雙向貿易和投資關係。根據美方統計，今年前8個月，美國對華出口下滑1成6，進口減少1成3。中國對美直接投資從2016年頂峰的465億美元，驟降8成8至2018年的54億美元；今年上半年，美國對華投資68億美元，雖仍較過去兩年同期均值增長1.5%，但增幅顯著放緩。貿易戰加速了外國公司在華供應鏈的調整和轉移，對放緩的中國經濟增長構成壓力，但產業也沒如特朗普所願，大幅回流美國。



技術戰漸次擴大，勢成美中競爭“持久戰”。從美方出手打擊華為和中興開始，越來越多的中國高科技公司被美方以各種理由列入“實體清單”，對外業務往來受到很大限制。美國因為擔心中國在高科技領域“彎道超車”，對中國實施的高科技管制越來越嚴厲；中國企業對美科技公司的併購與合作也受到嚴格審查。說到底美方就是要切斷美中之間的科技產業聯繫，防止中方“偷師取經”。美中搶佔科技制高點的競爭將是常態化的、長期的；美國對華科技防範遏制政策，不會因為美國的政黨輪替、政府更迭而變化。