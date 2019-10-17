槓蘇貞昌取消縣市印花稅　柯多管道尋求支持

台北市長柯文哲（右）與副市長黃珊珊（左）接受議員質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月17日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”蘇貞昌日前以“行政部門稽徵成本高”、重複課稅等理由通過廢止印花稅，“立法院”也列為優先法案。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲17日在台北市議會專門製作專案報告打臉蘇說，印花稅的稽徵成本都比其他稅賦低，稽徵成本高的理由顯然說不過去，是不對的！今天也有請北市秘書長薛春明赴“行政院會”提案詢問補足財源的具體方案。



親民黨籍台北市副市長黃珊珊也說，財政局之前拜會過國民黨“立委”曾銘宗、昨天下午她拜會過藍委蔣萬安，接著18日會再拜會“立法院”各黨團總召，及台北市另外7位區域“立委”、國民黨不分區“立委”林奕華等人。



“行政院”日前通過“廢止印花稅法”，“立法院”並列為優先法案，最快明年就會停徵印花稅，全台將減少新台幣120億元稅收，“行政院長”蘇貞昌對外表示，“印花稅的查核程序繁瑣，不僅民眾困擾、‘行政部門稽徵成本也高’，且有重複課稅之嫌”。但台北市即將每年少收新台幣49億元稅收，讓柯文哲急得直跳腳，不只一次呼籲中央要說明每年短收的49億元怎麼辦，“不能你請客，我付錢”。



柯文哲17日率北市府官員赴市議會進行“台北市房屋稅調整規劃、廢止印花稅因應作為、商圈振興計劃、電子支付推動”等議題專案報告，而昨天新上任的親民黨籍台北市副市長黃珊珊也隨柯赴市議會，黃的身份由21年的市議員轉變成副市長，與多數市議員都熟識，也在座位上熱情地與市議員們打招呼。



柯文哲專案報告特別製作彩色報告打臉蘇貞昌，內容指出台北市印花稅近五年呈現逐年成長的趨勢，“中央”如廢止印花稅，應事先籌妥替代財源，並“具體說明”彌補資金的來源，彌補方式應考量經濟成長情形。



柯文哲也說，從行政部門稽徵成本角度來看，印花稅的稽徵成本是每千元新台幣8.06元，而地價稅、土增稅、房屋稅、使用牌照稅、契稅等都比印花稅高，“行政部門稽徵成本高的理由廢止印花稅，是不對的！理論上講不過去。”蘇院長雖有口頭承諾補足地方稅收缺口，但“中央”回文並沒有回覆具體方案，他有請北市秘書長薛春明今天到“行政院會”提案，問到底“中央”怎麼處理財政缺口。



中國國民黨台北市議員鍾沛君詢問，沒有具體回覆，會不會覺得“中央”從頭到尾都在“唬弄”你？現在副市長黃珊珊計劃怎麼拜會“立委”？柯文哲說，“中央”沒有回答，其實這個議題每天媒體這麼多在報，應該都曉得，他猜他們現在也很頭痛，新台幣120億元的稅收要怎麼處理？這幾天都會安排拜會“立委”，這請黃說明。



黃珊珊指出，財政局之前拜會過曾銘宗、昨天下午她拜會蔣萬安，接著18日會再拜會“立法院”各黨團總召，及台北市另外7位區域“立委”、林奕華等人。鍾沛君則提醒，要注意遊說法相關規定。黃珊珊則好像沒想到相關法規問題，滿臉尷尬地笑答，會特別注意。