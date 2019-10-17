蔡昨晤工具機業者　官方今端政策226億商機

行政院17日召開院會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月17日電（記者 洪德諭）美中貿易戰打打停停，“行政院”17日召開院會，“經濟部次長”林全能會後表示，台灣工具機產業今年1月至9月出口衰退14.2%，因此提出“工具機產業受到美中貿易戰影響的因應策略”，將從資金流通、擴大訂單與固本轉型三大方向著手幫助產業，其中擴大訂單方面預計將帶來新台幣226.69億的商機。



台灣區工具機暨零組件工業同業公會16日召開年會，蔡英文出席信心喊話，承諾面對美中貿易戰衝擊，政府不會讓業者孤軍奮戰，政院今日立即有動作。昨日會中該公會第四屆理事長、東台精機董事長嚴瑞雄卻當面直言，今年1至9月，台灣工具機累計出口總額為23.44億美元，較去年同期減少14.2%，產業前景十分嚴峻。



“行政院”17日例行召開“行政院會”，針對“工具機產業受美中貿易戰影響之因應策略”等案進行報告討論。會後由“經濟部次長”林全能、“經濟部”工業局長楊志清進行報告與說明。出席者還包括“行政院”發言人Kolas Yotaka、“原民會副主委”鍾興華Calivat‧Gadu出席。



蘇貞昌則裁示，美中貿易衝突與全球景氣不明的影響下，美、歐、日各工具機製造大國均呈現衰退，台灣的工具機產業發展空間也受到波及。“行政院”結合跨部會力量，積極提出因應方案，要協助工具機業者能夠化危機為轉機。



林全能表示，美中貿易戰的衝擊，關稅將使得貨物出口的成本增加，製造業將墊高生產成本，使得生產設備投資轉趨觀望。



林全能接著說，工具機產業因為美中貿易的爭端，今年1月至9月出口衰退了14.2%。台灣工具機產業有好基礎以及高性價比，在國際競爭力高，面對這種非長期衰退的現象，將透過相關因應策略協助台灣產業撥雲見日。



該如何協助工具機產業？楊志清說，將從“資金流通”、“擴大訂單”與“固本轉型”三方面著手。在資金流通方面，將會給予布局投資優惠利率與手續費減免等，同時鼓勵使用包括政府因應美中貿易戰所推出的“台商回台投資行動方案”等。



擴大訂單方面，林全能則預估從加速投資落實與加速汰舊換新方面將可帶來226.69億的商機，其中目前有新台幣6400億台商回台投資額，分析其中約有新台幣194億有工具機需求，另一方面則是檢視政府機構包括“教育部”、職訓局與法人研究機構等，約有32億需求，將會在今、明年落實。



至於固本轉型，楊志清則說，透過提供訓練補助津貼，鼓勵企業參加訓練課程培訓在職人員，並規劃於北、中、南相關科技大學，設立高階藍領的中長期培訓基地，培育更多專業人才，創造產學人才運用的最佳效益。