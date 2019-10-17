陳學聖：找回去年選舉高潮點　韓就會贏

藍委陳學聖接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月17日電（記者 倪鴻祥）距離2020大選還剩八十幾天，中國國民黨“立委”陳學聖今天上午接受中評社訪問時表示，國民黨大選參選人、高雄市長韓國瑜只要找回去年選舉的高潮點，就會勝選，他因參選“立委”爭取連任，勤跑基層發現，挺韓的選民最近都保持沉默，但票都沒跑過，而且這種情緒很強烈。



“立法院”各委員會上午開會，陳學聖進入經濟委員會前針對大選議題接受中評社訪問，談2020大選情勢。



陳學聖指出，這次選舉氛圍、選民的態度都很弔詭、非常沉默，也許綠營傳統的票倉，韓國瑜可能會開出很好的票，也許藍營有些認為可以很好的地方，可能沒有那麼理想，所以不再像以前一樣決戰中台灣，而是決戰全台灣。



他表示，韓國瑜去年選贏高雄市長，大家當然會希望明年大選時，高雄挺韓的選民會繼續支持韓國瑜。雖然韓現在民調比較低迷，但只要找出原因，找回支持的因素，選票就會回來，所以找回去年選舉的高潮點，就會勝選。



陳學聖說，因參選“立委”爭取連任的緣故，他勤跑基層發現，挺韓的選民最近都保持沉默，而且很多地方都出現這種情況，因為他們都覺得挺韓好像會被人諷刺、批評、消遣，所以大家就乾脆保持沉默，但這些票都沒跑過，而且這種情緒很強烈。



對於前“立委”、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良評估韓國瑜會贏蔡英文80萬至100萬票，甚至可能上看150萬票。



陳學聖認為，劉盛良是選舉老將，一定會看到一般人看不到的死角，但他覺得不能太過樂觀，還是審慎一點。



支持鴻海創辦人郭台銘的“老虎軍團”日前透過臉書粉絲團公布黑郭“立委”參選人前10名，要大家用選票教訓這10人，其中陳學聖名列第三。



陳學聖表示，有一點受寵若驚，郭陣營也有一些認識的朋友，會去了解為什麼出現這樣的情況，他不認識郭，也從沒拿郭一毛錢，只在一次公開場合的餐會見到面。他發言向來謹慎，怎會名列前茅不了解，或許是他跟韓國瑜兄弟印象烙印太深引起誤會，希望溝通化解，因為大家是“中華民國”派，最主要的目標是要下架蔡英文，不要因為有初選間隙造成藍營分裂。



“老虎軍團”公布黑郭“立委”參選人前10名，依序為孫大千、沈智慧、陳學聖、許淑華、李永萍、柯志恩、黃昭順、陳麗娜、賴士葆、洪孟楷。