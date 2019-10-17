韓國瑜潮洲拜廟凍蒜聲高漲　居民湧出看本尊　

韓國瑜17日中午赴屏東潮州三山國王廟參拜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜啟動“傾聽土地學習之旅”。今日中午赴潮州三山國王廟並受潮州鎮長周品全、三山國王廟董事長林耀輝等人熱情歡迎。聞風而至的韓粉更早把廟埕團團包圍，並團結高喊“韓國瑜凍蒜”。韓約11時半抵達，拜廟後也拿起麥克風跟大家問安。



韓國瑜首先讚揚三山國王廟是當地信仰中心，可以保衛庇佑鄉親，還提到“挖石油”需有三個條件，包括“立法院”、中央及周邊國家同意等，向在地居民澄清挖石油是有條件的。如果英國都能在北海挖取資源，台灣有機會跟該要試試看。



現場不少支持者見韓談話，有不少人想努力向前擠爭睹韓風采，還有韓粉精心打扮，用全副武裝行動表達自己對韓國瑜的熱愛。



一名68歲來自桃園的李沛穎向中評社表示，自己全身上下的“行頭”，除了“口罩”還沒購入之外，其餘有關“青天白日滿地紅”的配件早就已經買齊。李還說，在韓粉圈中大家都稱我“吉普賽女郎”，因為我喜歡一個人開車，默默跟著韓，我們對韓的愛其實源於我們對下一代的愛。至少韓說過“如果貪污就關到死”，這樣一個政治人物值得我們信任、託付。



韓國瑜來潮州拜廟，宛如秋風掃落葉般。連周邊居民也跑出來看熱鬧，隨著現場氣氛高喊凍蒜。