陳根德：ECFA若明年終止　台灣經濟往哪走

陳根德。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月17日電（記者 黃文杰）兩岸2010年簽署的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）10年協商期間即將到期，台方關心是否被中止。中國國民黨前“立委”陳根德17日上午接受中評社訪問表示，回頭去看民進黨過去反對的理由，正好可以檢驗其兩岸政策，歷史都有留下資料，一旦ECFA被停，不曉得台灣經濟何去何從？



陳根德，曾任連任5屆“立委”，2016連任落敗後，投入生技事業，已經獲得國民黨提名，在桃園市第一選區（蘆竹、龜山）迎戰民進黨現任“立委”鄭運鵬。陳根德上午出席桃園區福元公園完工啟用典禮，會後接受中評社訪問。



ECFA的10年協商期間將在明年6月到期，“國安局”上月曾提報ECFA可能會因此而被中止，認為兩岸如果終止ECFA，首當其衝的將會是台灣的傳統產業。



陳根德說，國民黨2020參選人韓國瑜已經開始請假南往北來拼大選，正好可以跟蔡英文做比較，我們還要給蔡英文四年執政機會嗎？相信選民會有智慧，韓昨在屏東恆春與觀光業座談，有業者疾呼“要陸客回來”，這說明什麼？民進黨執政之後，兩岸關係無論經貿或陸客來台，完全沒有交集，這才是我們要擔憂。



陳根德指出，韓國瑜對應蔡英文施政，讓選民瞭解，我們經濟有沒有更好？社會是否更安定？產業是否外移？兩岸問題有沒有突破？外交困境有沒有解決？答案都沒有。



他說，經濟是“國力”展現，台灣卻不斷在國際經貿發展逐漸式微，選民的眼睛是雪亮，不管韓國瑜現在民調怎樣，但是對於蔡英文的執政，沒有績效、也沒有成果，連60分及格都沒有，老百姓還會給蔡英文繼續執政四年嗎？