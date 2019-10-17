蔡英文會美共和黨訪問團　強調要對抗假訊息

蔡英文今天會見共和黨共和黨國際事務協會(IRI)訪問團。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見美國執政黨共和黨國際事務協會（IRI）訪問團時，她表示，假訊息不僅造成民眾對政府的誤解，更撕裂社會和諧、傷害民主。她感謝“共和黨國際事務協會”派專家來台與我們分享對抗假訊息的經驗，一起為捍衛民主來努力。



她強調，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來我們也將持續與美方密切合作，在自由開放的印太地區，強化雙方夥伴關係，共同因應區域挑戰及威脅。



蔡英文致詞時首先歡迎特維寧（Daniel Twining）會長率團來訪，“共和黨國際事務協會”致力促進全球自由與民主，跟台灣有多年的友好關係，並以具體行動支持台灣的民主。



她舉例說明，今年9月“共和黨國際事務協會”首度具名與“我國”合辦“全球合作暨訓練架構”（GCTF）“培養媒體識讀以捍衛民主”國際工作坊，並派員參加台美第1屆“印太民主治理諮商”對話。相信藉由此次來訪，可以進一步加強雙方交流，共同探討如何促進區域民主發展及穩定民主體制。



蔡英文指出，台美都堅信自由、民主及法治等核心價值，對印太區域具有共同願景。她相信，確保亞太地區和平穩定最好的方式之一，就是繼續維護台美堅實關係，共同捍衛民主自由。



她提到，近期香港的民主抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有的民主制度與生活方式，我們堅定捍衛台灣主權與民主，繼續擁護印太地區的自由、民主和人權價值。她要重申，“一國兩制”永遠不會是台灣人民的選項。



她指出，“共和黨國際事務協會”在分析及對抗假訊息方面，有長期深入研究，這也是目前“民主國家”都必須面對的嚴肅課題。

