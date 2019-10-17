韓、張出席座談會　當選後不同意建盲腸高鐵

韓國瑜、張善政一同出席高鐵、高捷南移座談會。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜17日在屏東潮州參加“高鐵、高捷南移座談會”並傾聽地方意見。對於高鐵南延到屏東的左營方案引發高屏居民不同看法，韓承諾若當上“總統”，“行政院”規畫的高鐵南遷路線，他不同意也不承認，一定重新思考，不能像民進黨這樣，選舉到了就用公共資源，做一條像“盲腸”一樣的高鐵路線。



前“行政院長”、韓國瑜“國政”顧問團總召張善政特出席今日座談。張說，民進黨要把高鐵從左營拉到屏東六塊厝是“避重就輕、交差了事”騙選票。韓國瑜明年當選後，這條路線一定會歸零重新規畫，現在雖然還沒有定案，但高鐵改拉到潮州的效益一定更大，對中屏東民眾便利性、南屏東觀光發展都有助益。



潮州鎮長周品全發言表示，高鐵南延有4個方案，拉到潮州是第4個方案，只是造價比較高，站在潮州的立場，當然希望高捷、高鐵都能來到潮州，因為屏東地形狹長，交通建構不足，外來遊客常嚴重塞車，希望在縣境中，快速道路也能夠建構得完整一點，拉近城鄉差距。



有民眾建議，“先高捷、後高鐵”，畢竟捷運平時使用率比較高；在地年輕人則說，身邊不少朋友在高雄的大發工業區上班，但因為擔心88快速道路塞車，只敢騎機車上下班，若高鐵拉到潮州，88快速道路的塞車情形可望改善。



韓國瑜總結表示，今日出席發現高手在民間，大家發言都言之有物，也代表大家對政府有期待。昨天我到小琉球有個阿姨說話，小琉球土地區分使用長期不合理，她講了重中之重，高雄面臨同樣的問題，被公共設施圈地不公平，市府實施還地於民，更能符合民眾需要，所以傾聽民意何其重要，“民眾腦袋已經開竅了，人民的聲音已經真正吶喊出來了”。