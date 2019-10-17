肥貓處處生？藍委猛打“菊權升天”酬庸議題

孔文吉批評曾文生為菊權升天。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月17日電（記者 洪德諭）“立法院”17日經濟委員會中，中國國民黨籍“立委”孔文吉、林德福認為民進黨酬庸並抓緊議題猛打，針對出席的“經濟部次長”曾文生，由於過去曾任高雄市經濟發展局長，批評是“菊權升天”，對此，曾文生回擊，若沒工作經歷被說沒經驗，有工作經歷又被說為裙帶關係這很兩難。



“立法院”經濟委員會17日邀請“經濟部部長”沈榮津與“國家發展委員會”主任委員陳美伶針對“政府直接、間接投資超過百分之二十或其董事長、總經理由政府指派、推薦之公司，其近三年來之經營績效及其再轉投資公司之董事長、總經理、董事名單及產生方式”進行報告並備質詢。“經濟部”則是由次長曾文生代表出席，藍委則齊力質疑民進黨政府酬庸，並在質詢台前擺上“肥貓處處生”的看板。



孔文吉先批，蔡政府上任後哪裡有弊案找到負責人官員，發現原來都是酬庸的，包括華航私菸案、南方澳斷橋案，可看到台灣港務公司董事長吳宗榮、華膳空廚董事長葉菊蘭都是酬庸的，除了酬庸外還有“菊權升天”者，曾文生就是其中之一，過去擔任高雄市經發局長現為“經濟部次長”。



對於孔文吉的說法，曾文生先回“委員一定要在“國會”評論選舉文宣嗎？”孔文吉則回應這不是選舉文宣，曾文生接著回答，如果這樣很容易陷入兩難，沒有工作經歷會被說成沒經驗，有工作經歷就變成裙帶關係這是兩難。



林德福則是批評，曾文生過去擔任經發局長主導招商，現在擔任次長搞能源有相關？曾文生則說，高雄市公營事業最密集，他不只主管能源也主管公營事業，其實非常多重要能源產業也在高雄市，工作都是有相關的。



林德福說，過去民進黨派任主張年輕化且不能酬庸，但過去講一套現在做一套，像是“行政院”所屬與派任財團法人或公民營事業董事長、總經理、董事與監事，出任年齡現在超過62歲有212人，無能、傲慢、濫權、酬庸就代表現在的蔡政府。



林德福也要求，應公開派任人員的職務、學歷以及派任理由共全民檢視。