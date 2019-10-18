中評鏡頭：白綠橘結盟　高嘉瑜生猛了！

中評社台北10月18日電（記者 鄭羿菲）代表民進黨參選台北市第四選區（南港、內湖）“立委”的台北市議員高嘉瑜17日在生日當天發表新書“相信自己”，前“行政院長”賴清德、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲都自拍短片祝賀“高票當選”。高發表會結束後趕回台北市議會，在質詢結束後，熱情地拿著新書贈送給柯文哲，也當場與親民黨籍台北市副市長黃珊珊擁抱。柯高黃三人情誼可見一般，南港內湖區“立委”白綠橘聯盟似已成形。



柯文哲17日率北市府官員赴市議會進行“台北市房屋稅調整規劃、廢止印花稅因應作為、商圈振興計劃、電子支付推動”等議題專案報告，昨天新上任的黃珊珊也隨柯赴市議會。高嘉瑜在質詢結束後，拿著新書小步跑向柯文哲送書，觀看內頁還有“柯市長文哲，感謝栽培，高嘉瑜”的親筆簽名。



過了一下子，黃珊珊也離開座位走過來，高嘉瑜一個熱情擁抱，似是祝賀黃就任台北市副市長，隨後，柯文哲、高嘉瑜、黃珊珊邊聊邊笑地離開議場。



柯文哲、高嘉瑜、黃珊珊過往交情匪淺已不是新聞，2018台北市議員選舉時，三人還在內湖“巧遇”，高直接逼問柯市議員支持誰，讓柯文哲直嘆“這種問題就好像問你要救媽媽還是救太太的那種題目一樣”。



開票後，高嘉瑜以得票率16．25％技壓群雄奪冠，而黃珊珊則以12．38％得票率居次，高嘉瑜並在8月獲民進黨徵召參選台北市第四選區“立委”，挑戰現任中國國民黨“立委”李彥秀。柯文哲、高嘉瑜、黃珊珊17日在市議會的熱情交好的一幕，顯見白綠橘於台北市第四選區聯盟幾乎成型，勢必讓爭取連任的李彥秀備感壓力。