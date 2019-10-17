民調與民意有落差？張善政：看韓蔡拜廟場子

韓國瑜顧問團總召張善接受媒體採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月17日電（記者 高易伸）民調與民意究竟如何區別？今日陪同中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜出席屏東潮州“高鐵、高捷南移座談會”的前“行政院長”、韓“國政”顧問團總召張善政表示，韓昨天從屏東開始非常好，代表接地氣。這兩天民眾反應可以清楚看出，這才是真正的民調。



張說，看看昨天、今天韓國瑜拜廟的場子，再比較蔡英文去宮廟的場子，兩邊差多少？大家看在眼裡，心裡也很清楚是怎麼一回事。



張善政表示，現在有很多人在網路上“黑韓”，導致很多民眾對於表態挺韓有壓力，但我們非常清楚這些不表態的民調非常高，相信這裡面有很多是支持韓國瑜的百姓。這個民調已越來越失準，越來越無參考價值。



對於韓競選團隊選擇從屏東開始，有何策略？



張善政說，韓國瑜講得非常清楚，他要從南方開始，代表南方的熱情，以及讓南方感受到被重視。



此外，張善政也針對勞工一例一休說，如果韓明年當選，這一定重新檢討，這法令實施以後對業界造成衝擊、勞工也不滿意必須整個檢討。我們希望做到三贏，讓勞工有保障、企業有彈性。



針對“行政院長”蘇貞昌又提國民黨曾經拋出“兩例休”，張善政表示，民進黨還活在四年前，這3年半來他們難道不知道民心在痛苦什麼嗎？我們“國政”顧問團不是四年前的政府。



張善政今日特地南下屏東潮州陪韓國瑜跟在地鄉親針對交通問題座談，傾聽民意，張會後也被不少支持者拉住，請求合影，人氣頗旺。