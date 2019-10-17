中評現場：韓國瑜昌黎祠參拜　周邊道路塞爆

韓國瑜赴屏東縣內埔昌黎祠參拜，現場交通大打結。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜17日下午赴屏東縣內埔鄉昌黎祠參拜，現場交通也大打結！現場4、500名熱情韓粉都想卡到一個“好望角”，親眼目睹這位“庶民總統”。



韓國瑜車隊約下午1時40分左右抵達昌黎祠，隨後入廟參拜。現場至少超過12個販賣韓國瑜商品與“國旗”的小攤商進駐，昌黎祠周邊道路也湧現人潮，相較熱情韓粉身穿“國旗裝”，這裡的支持者也穿著尋常打扮到場支持。



韓國瑜下午祭拜的昌黎祠便是全台唯一供奉唐宋八大家之首韓愈的廟宇，也算是韓國瑜的“祖先”。該祠興建於嘉慶八年（西元1803年）迄今已有兩百餘年歷史。由於韓愈曾在嶺南當官，力倡文學，使該地文風興盛，而有“嶺南師表”美譽。六堆地區的客家人來自嶺南，為追念恩德及宗仰文公，遂起建昌黎祠於內埔以資紀念。早年昌黎祠亦是六堆學術中心，曾經聘請許多知名的漢文老師在此教學，對屏東六堆學風影響甚巨。



韓愈，唐朝人，祖籍昌黎，生平祖述孔子，道六經百家之學，世稱孟子之後第一人，為唐代儒宗之泰斗。他於唐憲宗時因上書“論佛骨表”被貶為潮州刺史。韓愈在潮州當刺史任內，提倡儒教、延師興學，關心民瘼、驅鱷除害，對地方的貢獻很大，雖然到潮州不到八個月，卻很受當地客家人的尊崇。先民來台後念其恩德，就在內埔建昌黎祠紀念韓愈。又因內埔居民多來自大陸嶺南，所以韓愈也被稱為“嶺南師表”。



屏東縣內埔鄉昌黎祠是全台唯一主祀韓愈的廟宇，由於韓愈生日為農曆九月初九，因此祭典之日便在九九重陽節這天。不少學子為了各類考試，每在考前都會拿著准考證，備好鮮花菓品，親自或由親友馨香一柱，祭拜韓文公，期盼能金榜題名，蔚然成風。