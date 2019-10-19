吳連賞校長主持高師精釀啤酒發表會

結合藝術與淡雅口感的"高師精釀啤酒"即將上市 中評社高雄10月19日電（作者 柯芷吟）什麼是高師大的味道？這對高師大校友和熟悉高師大的友人都想一探究竟。近日高雄師範大學舉辦“高師精釀啤酒”發表會，由校長吳連賞親自主持。此構想源自於生科系教師謝建元教授為提升學生學習成效，提出教學實踐計劃『利用專題導向學習(PBL)結合產學合作的發酵實作課程』與業界產學合作，結合學校藝術學院姚村雄教授的設計專業，跨領域攜手推出的新產品。



為此新產品的行銷，高師大還成立『高師精釀創意行銷』創業團隊，進駐師生創業基地，產品上的“酒標”，係來自高師大藝術學院姚村雄教授作品，該畫作傳達的是熱情、青春洋溢的活力，與每年高師大綻開美不勝收的風鈴木相呼應。



值得一提的是，高師精釀啤酒取用高雄大樹龍目井的泉水，並與勝者精釀啤酒創辦人趙耕毅進行產學合作，選擇比利時麥芽、德國和捷克的啤酒花，加上高師大研發的獨特酵母和發酵技術，以模擬手工精釀的程序來釀造，導致成本高居不下，商品化過程中也一再討論如何降低成本。但在品質的堅持下，不稀釋原料濃度和減少製程，才能保有這種的特殊風味，高師精釀已經過SGS檢驗認證品質合格。



上市前邀請校友品評，一致推崇有高師大的味道，即是有淡雅的香氣、順口回甘、有層次有尾韻，更是熱情青春洋溢精釀好啤酒。猶如高師大校園充滿濃濃的人情味加上和諧友善的環境，讓畢業學生或退休教職員總是不捨與懷念。



校長吳連賞教授致詞表示，高師大向來注重教學品質，致力於縮短學用落差，這項產品結合生科系教師教學上的用“心”和創“意”，使學生樂“意”參與，近四年來，全校師生展現不斷創新研發產品的決心，才能有優質產品出現。

