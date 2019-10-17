日本沖繩北方擔當相參拜靖國神社

中評社香港10月17日電／日本沖繩北方擔當相衛藤晟一17日參拜靖國神社，這是配合當天開始的秋季例行大祭的參拜，也是約兩年半來首次有閣僚在春秋例行大祭或終戰紀念日參拜靖國神社。首相安倍晉三以“內閣總理大臣 安倍晉三”的名義供奉了被稱為“真榊”的供品。安倍放棄在持續至20日的例行大祭期間前往參拜。眾院議長大島理森、厚生勞動相加藤勝信也同樣供奉了“真榊”。



共同社消息，靖國神社合祀著遠東國際軍事法庭審判（東京審判）的甲級戰犯，閣僚參拜很可能引起中國等方面的反彈。相關人士稱，衛藤自費獻上“玉串料”（祭祀費）。



官房長官菅義偉在17日的記者會上就安倍等人供奉供品以及衛藤的參拜表示：“理解作為個人的行動，政府不便發表見解。”



上一次在例行大祭或8月15日終戰日參拜靖國神社的閣僚是時任總務相高市早苗，時間為2017年4月。



衛藤是知名的保守派議員，思想信念與安倍相近。衛藤也加入的跨黨派議員聯盟“大家一起參拜靖國神社國會議員會”計劃於18日集體參拜。



2012年12月第二屆安倍政府成立後，安倍曾於2013年12月參拜靖國神社。之後例行大祭期間沒有前往參拜，均供奉“真榊”。8月15日終戰日自費獻上玉串料。



靖國神社將每年兩次的例行大祭定位為重要的祭祀活動。