韓國瑜喊要出征　全台各縣市護衛隊就位

蔡忠誠是韓國瑜護衛隊桃園隊的隊長。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月17日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人韓國瑜的護衛隊桃園隊隊長、陸軍備役少將蔡忠誠接受中評社訪問表示，當聽到中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜正式請假，高唱“我要出征”，非常振奮，第一，要打仗了，第二，要打勝仗，他認為韓國瑜由南往北開始跑，一路要告訴大家“我準備好了”，最後到台北，就要把氣勢衝到最高點。



蔡忠誠也透露，各縣市都有成立韓國瑜護衛隊，現在想加入“已經沒有機會”，護衛隊紀律非常嚴明，有一樣制服，有共同的行為規範，還有相關勤前教育。



韓國瑜16日啟動土地傾聽學習之旅，首站到台灣最南端的恆春進行觀光座談，接著由南往北走。因應韓到各縣市行程，桃園挺韓團體進行事前作業協調，桃園護衛隊蔡忠誠也列席，會後接受中評社訪問。



中評社問，韓國瑜正式請假拼大選，對手是蔡英文，民調還是落後，有沒有給韓國瑜建議？怎樣掀起“2.0韓流”風潮？



蔡忠誠表示，從民調跟庶民人氣，真正支持韓國瑜都在，大家有信心，要凝聚戰力，現在由南往北，“我要出征”，把這個氣勢，到台北要衝到最高點。各行各業，所有的庶民就是他最堅實的力量，包括黨的力量以及所有組織動員起來，勝選在望。



他也告訴中評社，第一時間聽到韓國瑜說出“我要出征”這句話，非常振奮，這叫戰鼓響起，就是一種決心，第一，要打仗了，第二，而且要打勝仗，歌詞就是要打勝仗，清楚知道韓的心境。



蔡忠誠認為，韓國瑜一路由南往北走，也要把治國的藍圖講出來，展現做好執政的準備，告訴大家“我準備好了”，2020年1月11日勝選之後，就要上台，馬上治理國家，要展現“我準備好了”，要帶領大家向前走，要有這樣高度與氣魄。



被問到，要怎樣展現自信呢？



蔡忠誠認為，現在韓國瑜的“國政”顧問團陣容非常堅強，針對外交、國防、兩岸，提出具體看法，讓大家清楚知道，你們投韓國瑜，就是讓國家走在正確的道路上，韓國瑜本身已經有具備領袖的氣質，跟其他候選人不一樣，他的人格的特質可以鼓動風潮，引領風騷。

