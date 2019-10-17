聯合早報：展望新一代勞動隊伍的出現

中評社香港10月17日電／新加坡聯合早報今天發表社論說，李顯龍總理前天在全國職工總會全國代表大會上發表演講時強調，為工人謀福祉和創造未來遠勝民粹治理。職總四年一度大會，對我國雇主和雇員都是重要的活動，會上所釋放出的信息，透露出未來勞資政關係發展的新動力。



在2015年10月的職總大會上，當年的職總秘書長陳振聲提出了“工運2019的願景”，以“安居樂業”概括未來四年的目標，通過鞏固勞資政三方合作、加強工運領袖培訓、改進內部聯絡和推廣未來職能培訓等等12要點，實現願景。四年過去了，職總大會再度到來的時刻，國際時局變得更為嚴峻，經濟前景更加不明朗，今年經濟增長預測在0至1%之間，各領域產業正在轉型，訓練員工適應新的工作是企業所不可避免的。



今日的員工不能期望在同一工作崗位上以同樣的技術，數十年如一日地做下去。沒有適應變化的企業，不能給員工提供長久的工作保障；雇員要提升自己的生活水平，就得不斷學習新的技能。推廣未來技能和加強訓練，為我國勞資政關係找到新的發展方向，這個目標已擺在國人面前，努力已刻不容緩。



政府和工會能否一如既往說服工人接受一些痛苦的抉擇，勞資政三方能否共赴時艱，對即將正式接班的第四代領導人是一項考驗。



社論指出，民粹主義對任何一個實施民主議會制的國家都是一種誘惑，政府在各方面給予津貼、資助甚至不收費，這是人民對一個“好政府”的要求，但“做只會撒錢的好政府”並不難，難處在於“可持續性的良治”。沒有能力推行良治的政府，就無法長久維持政府與企業、政府與工人的密切關係，新加坡賴以成功的體制也就會面對衝擊。